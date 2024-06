Det 11. karuselløpet i Terrengkarusellen i Kristiansand gikk i strålende solskinn og med godværsskyer på Egsjordet. Det var barneløp med ei rundløype på 600 meter, kort løype på 3,5 km, og Milsluker med 7 km.

Hovedløpet fikk 722 deltakere, fordelt på 322 jenter og 400 gutter, hvorav hele 154 (drøyt 20 prosent) hadde pågangsmot nok til å forsere motbakkene to ganger (milslukeren).

En håndfull nye løpere hentet seg sesongnummer denne gangen, og 13 løpere sesongstartet, så nå har hele 2394 ulike løpere vært med på minst ett tellende løp. Ytterligere 93 oppnådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte steg til 746.

Bestetider uansett aldersklasse gikk til følgende (og som alltid løp noen utenom fellesstartpulje):

Hos jentene i vanlig løype ble det en meget sterk vinnertid av Anne Haaland Simonsen (16:32), som ble fulgt av Solveig Steinsland (17:22), Anine Kallhovd (18:36), Hilde Furuborg (18:57) og Elisabeth Gill (19:09).

Hos guttene ble det igjen familieoppgjør i teten, men denne gangen hadde Truls Klungland (14:26) imponerende god klaring til pappa Tormod (15:22), mens Finn Terje Uberg (15:50), Herman von der Ohe (15:56) og Dan Børge Stokkeland (16:10) besatte de neste plassene.

På milslukerdistansen ble det hos jentene bestetid til Birgitte Heldgaard Nielsen (41:00), foran Marie Bechensteen Bjørnerud (42:27) og Anne Kristin Holte (44:22). Hos guttene var det fantastisk fart på Simen Koland (29:41), med Even Skuland (32:49) og Eirik Taraldsen (34:52) deretter.

Når avstandene mellom selv «de raskeste båtene» ble så store, er det klart at dette var løyper som skilte.



Fra starten av Milslukeren.



Fra starten på barneløpet.



Alle resultater



Sverre Larsen har som vanlig intervjuet noen av de involverte

Truls Klungland (25) - vinneren av kort løype



Vinneren av kort løype, Truls Klungland til venstre, og vinneren av Milslukeren Simen Koland til høyre.

– Det jeg likte med løypa var terrenget. Og jeg synes all slags variasjon i terrenget er spennende, gøy og fascinerende, sier Truls og smiler.

– Jeg synes løpet i dag var bra. Det var nydelig løype og vi fikk bra vær. Alle som var med og arrangerte var positive. Jeg gleder meg til neste løp som er Hvit løype og det siste løpet før fellesferien. Dette blir gøy og spennende, tilføyer Truls som ledet løpet fra start til mål.

Simen Koland (35) - vinneren av Milslukeren

– Opplegget her i dag var som vanlig veldgi bra. Det var et skikkelig terrengløp. Det var tungt å løpe, det var kupert, og det var teknisk krevende, sier Simen smilende og glad.

Han liker terrengløp fra 5 km til 10 km. Det passer han bra og han vant selv om han løp litt feil på 2. runde.

– De som har preparert løypa har gjort en god jobb. Og de har nok gått med rive for å gjøre løypa skikkelig god som den var i dag.

Herman Tverrli Lervik (8) - deltok i barneløpet



Herman Tverrli Lervik.

Herman løper ikke så mye, men denne dagen ønsket han å prøve å være med. Bestefaren hans har vært med på karusellen i 28 år.

– Jeg kjenner ingen andre barn her i dag, men jeg ønsker å løpe og å oppleve løypa. Jeg løper mest alene når jeg trener og har trent fotball, håndball og klatring. Og nå er det løp!, sier Herman og smiler.

Carl Øyvind Borgenheim (33) - deltaker



Carl Øyvind Borgenheim.

– Det beste med karusellen er at man får kommet seg ut, man blir kjente med byen og med terrenget, og det er også en sosial snakkis og greie på jobb, sier Carl Øyvind.

Carl Øyvind har stort sett kolleger her fra jobb som han kjenner. De ønsker først og fremst å trimme, men så er det litt konkurranse også.

Steinar Tverrli (69) - deltaker



Steinar Tverrli.

– Det jeg setter pris på med dagens løp, er at det er gøy å være med. Det er masse folk, og flere av disse er kjente for meg fra før. Dette er trim og trening i hverdagen. Man konkurrerer både mot seg selv og mot andre. Og så fortjener arrangøren all ære for det som de får til, smiler Steinar engasjert.

– Her i sør i er karusellen godt innarbeidet, og vi har hatt 50 år med karusell nå i år. Jeg kjenner veldig mange som er med på dette. Vi går og løper i løypene, og karusellen er kjent og kjær for mange i Kristiansand og omegn, forteller Steinar ivrig.

Tor Helge Fosselie (72) - arrangør fra Terrengutvalget



Tor Helge Fosselie (til venstre).

– Dette er Brannvakta-løpet. Som vanlig har Arild Vehus og flere andre preparert løypa, og i dag er det vanlig opplegg opp og ned, og vi bruker utstyr, og utstyret går på skinner, smiler Tor Helge engasjert.

– Mange av oss liker denne løypa. Vi synes at den er flott. Løypa er litt rar i starten med stigning, og derfor er det ei spesiell løype. Løypa går i Bymarka og i Baneheia.