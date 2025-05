København Maraton har et spissa elitefelt A. Der er det med bare østafrikanske løpere, og best pers av damene har Tigist Getnet fra Etiopia med 2.23.17. Tre kvinner har pers under 2.25, og det er også med to som har løpt halvmaraton godt under 1.10.

I herreklassen har fem mann løpt under 2.08, og Adugna Tekele fra Etiopia er en svak favoritt med pers på 2.05.52. Men elitefeltet er både jevnt og stort, så her vil nok den som virkelig har dagen, vinne.

I tillegg til elitefelt A opererer København maraton med et romslig elitefelt B. Her finner vi tre norske kvinner og elleve norske menn. Ingen av disse vil kunne konkurrere med de aller beste, men om forholdene blir gode, kan det fort bli både perser og tider høyt oppe på den norske statistikken.

Sigrun Gjølberg har best pers av de norske kvinnene med 2.39.58. Værmeldinga for søndag er forholdsvis snill med 12 grader, overskyet og svak vind ved start. Temperaturen er heller ikke forventa å stige med mer enn 2-3 grader før løperne er i mål. Så om formen er på plass, bør det ligge an til gode tider.

Best maratonpers av de norske mennene har Christopher Wiggen med 2.25.53. Hele fem norske menn stiller med pers under 2.30, og i tillegg er det med tre mann med halvmaratonpers på pluss/minus 1.10. Sjur Prestsæter som i vinter løp halvmaraton på 1.04.10 og nylig vant 10 kilometeren i Grueløpet, er oppført i arrangørens startliste, men stiller ikke til start.

Sigrun Gjølberg som her spurter i mål under NM terrengløp i 2020, er høyest ranka av de norske kvinnene i årets København Maraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

Norske kvinner elite B 132 Sigrun Gjølberg 02:39:58 Marathon 175 Camilla Bønøgård Gimle IF 02:44:19 Marathon 143 Siri Schøne Ness Sportsklubben Vidar 02:46:55 Marathon Norske menn elite B 324 Christopher Wiggen Gular IL 02:25:53 Marathon 335 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett 02:27:07 Marathon 336 Espen Sæther Velledalen IL 02:27:13 Marathon 349 Mats Hellerud Moss IL 02:28:51 Marathon 356 Gjermund Blauenfeldt Næss KL Running 02:29:33 Marathon 369 Lars Laulo IL Heming 02:31:09 Marathon 372 Frode Tjelta Sandnes IL 02:31:32 Marathon 374 Hamse Looyar Rygge IL 02:31:37 Marathon 390 Ulrik Ulrik Sportsklubben Vidar 01:09:43 Half Marathon 393 Espen Persen Team Andiamo 01:10:05 Half Marathon 415 Jakob Meløy Trondheim og omegn SK 01:11:44 Half Marathon

Christopher Wiggen gjør en spennende start i København. Her ser vi den 24 år gamle Gular-løperen under Malaga Marathon for halvannet år siden. Da løp han på 2.28.29. (Foto: Kjell Vigestad)

I fjor fullførte 14655 løpere København Maraton. Det var ny deltakerrekord, og i år blir nok den slått med ganske så god margin. Løping er svært populært i Danmark, og København Halvmaraton som går 14. september, er allerede utsolgt.

Til neste år vil VM i gateløp gå i forbindelse med København Halvmaraton med 1 mile, 5 km og halvmaraton på programmet. Alle distansene vil være åpne også for mosjonsløpere. Her er halvmaratonløpet allerede fulltegna, mens påmeldingen for 5 km og 1 mile ennå ikke er åpna.