Det var 6 løpere som stod oppstilt i Byflaten i Veldre da klokka nærmet seg “snøkuttid” kl 18, men starten gikk nok litt for tidlig for to av løperne som fikk tid et par minutter å ta igjen på feltet. Det ble uansett en en god økning i antall aktive siden feltet for fire uker siden telte bare to mann.

Det var stedvis litt glatt på på grusvegen gjennom Kåshagen men ellers fine løpsforhold selv om det jo er "mørkt som i en sekk" før snøen kommer og lyser opp landskapet i Veldreåsen.

Det ble en ny vinner i Snøkuten denne gangen i og med at debutanten Vetle Ottesen Karlsen fra Løten klokket inn på 30:06 i den 7,4 km lange Gletadrunden. Oktober-vinneren fra Kai M. Martinsen fra Moelven fulgte på 19 sekunder bak, og Svein Christian Wedum kom inn til 3. plass 1:02 bak. Anne Storslett løp som eneste kvinne i feltet inn på 34:38.

Her er det like før Veldre-veteranene Einar Tvedt og Bjørn Tvedt slipper kveldens felt av gårde. (Foto: Stein Arne Negård)

Veldre kirke lyser opp en kilometer etter start i de tre løpene før jul og tilsvarende en kilometer før mål på etterjulsvinteren i Snøkuten. (Foto: Stein Arne Negård)

Mørke omgivelser med litt hvitt på Kåshagvegen midtveis på Glestadrunden. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater Glestadrunden 12.11:

Damer 35 - 49 år:

1. Anne Storslett, Moelven IL 34,38

Menn 25 – 34 år:

1. Vetle Ottesen Karlsen 30,06

Menn 35 49 år:

1. Svein Christian Wedum 31,08

2. Christian Larsen 32,11

3. Inge Virum 34,04

4. Miroslaw Baran 35,20

5. Espen Storslett 35,39

Menn 50 – 59 år:

1. Kai Martinsen , Moelven IL 30,25