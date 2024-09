Traseen gikk på turveier rundt vatna i den idyllsike Baneheia like utenfor Kristiansand sentrum. Oppslutningen var god, og før korreksjoner for eventuelle uteglemte hadde arrangøren registrert 779 deltakere, fordelt med 367 jenter og 412 gutter. Det var snaut 20 færre enn i det populære Marvika-løpet som gikk i forrige uke, og mer enn 100 flere enn fjorårets løp ved Sukkevann, som dette løpet erstattet. Hele 173 av deltakerne (22 prosent) deltok i Milslukeren, dvs. to runder i den samme løypa.

Langløypa var på 7,9 km og ordinærløypa på 3,9 km. Best tid blant jentene i kortløya hadde Solveig Steinsland (16:38) foran Anne Haaland Simonsen (egen tid) (16:41), Anine Kallhovd (17:06), Caroline Viervang (17:27) og Elisabeth Gill (egen tid) (18:46).

Hos guttene ble det langt tettere med seier til Ken Rosseid (16:06) foran Jan Askland og Erlend Haaverstad (begge 16:18), Frode Lindblom (16:19) og Arvid Fredriksen (16:36).

Blant de mange som valgte milslukeren var de beste jentene Marie Bechensteen Bjørnerud (40:31), Elin Skaar (41:22) og Solgunn Berstad (43:10). Hos guttene ble det bestetid på Preben Hafnor (egen tid) (31:24) foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (32:44) og Trygve André Olsøy Solberg (33:16).



Deltakerne i Milslukerløypa på 7,9 km la optimistisk av gårde. (Foto: Sverre Larsen)



Alle resultater



Sverre Larsens intervju med og bilder av noen deltakere/arrangører



Ken Rosseid (42) – vinner av kort løype – Løypetraseen var perfekt bygd opp her i dag, og forholdene kunne nesten ikke være bedre. Baneheia er kupert, så det er berg- og dalbaneløyper. Jeg lå bak i en trio, men kom meg helt fram etter hvert. Alderen er ingen hindring, sier Ken fornøyd.

– Det er gøy å konkurrere. Folk er fantastiske, og man kan bare løpe på og forsøke å unngå å løpe feil. Temperaturen og arrangementet var topp, alt var positivt, så dette var virkelig bra slik som vi er vant til, forteller han.



Geir Egil Åsen (68) – deltaker

– Det som gleder meg med et karuselløp, er at det foregår regelmessig. Man har en ting å gå til, og det er bedre enn ingenting. Man kommer seg ut. Jeg pleier å løpe to løp i uka, og dette er et godt tiltak. Det er ok å se og møte andre. Løypene er greie selv om noen kan være harde og seige. Jeg har holdt på med karusellen i 27 år nå, smiler Geir Egil.

– Man blir i bedre form av karusellen. Karusellen er helsebringende, og man føler seg bedre, og man lærer å gjøre noe i stedet for null aktivitet. Det er viktig å unngå for mye sofasitting og sofaligging, spesielt når man har blitt pensjonist, sier Geir Egil tilfreds.



Anne Lill Gullsmedmoen (62) – deltaker

– Jeg skryter uhemmet av karusellen til dem jeg møter. Karusellen er aktuell for alle, uansett alder, vær og bakgrunn. Det er alltid god stemning i målområdet. De frivillige er hyggelige. Karusellen gir deg et mål å arbeide mot de dagene det arrangeres løp. Jeg trener minst tre ganger i uka, og det gjør godt for formen. Og så smaker det med banan og saft etter at man har løpt karuselløpet, sier Anne Lill og smiler hjertelig.

– Jeg har løping som en hobby. Det er bra med viljestyrke om du ønsker å løpe. Jeg har et godt steg, jeg har godt mot, og jeg har godt humør. Og mye av dette kommer gjennom løpingen, sier Anne Lill som har løpt Birken hele ni ganger.



Øystein Smith (44) – arrangør fra Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune

– Vi hadde ikke denne løypa i karusellen i fjor, men det er ei fin løype. Det er mye grus, og det er ganske flatt. Det er mulig å løpe fort her, og så det er noen harde bakker mot slutten av løypa, sier Øystein.

– Vi liker Baneheia fordi det er et vanvittig fint område. Det er et flott terreng, og man får øynene opp for nye ting hver gang man løper her. I Ingeniørvesenet løper vi karusellen hver uke, og det er mange fra kommunen som er med og har glede av det, forteller Øystein.

Neste løp i terrengkarusellen er Flekkerøy-løpet som går onsdag 25. og torsdag 26. september.