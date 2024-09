Deltakerantallet la seg tett oppunder fjorårsresultatet (838), som vi den gang var veldig fornøyde med.

Løpet gikk i pent høstvær og i ganske tørre og fine løyper. De som møter løypa for første gang, blir gjerne overrasket over at det finnes så mye skogs­terreng i dette meget bynære området, med myke stier, mens resten er en blanding av gressplener og korte veistubber. Motbakker finnes det også noen av, men det hindret ikke hele 184 av deltakerne (23%) fra å satse på 2 runder (Milslukeren).



Starten går for løperne på Milslukern. (Foto: Sverre Larsen)



Resultater

Alle deltakerne stilte med masse godt humør og full innsats, til tross for sterkt varierende forutsetninger for rask løping. Men som vanlig nevner arrangøren likevel her de kjappeste, uansett aldersklasser:

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, fikk disse blant jente­ne: Anne Haaland Simonsen (14:43) vant, med meget god (egen) tid, foran Solveig Steinsland (15:05), Anett Alfsen (16:53), Synnøve Thomassen (17:14) og Elisabeth Gill (17:37).

Hos guttene ble det seier til Aslak Smedsland (14:09), foran Tarjei Breiteig (14:18), Svenn Vavik (15:03), Gert Flateland (15:16) og Johan Fredrik Bragdø (15:20).

Blant de mange som valgte milslukeren, ble de beste hos jentene Solgunn Berstad (37:21), foran Eva Helén Tandberg (37:32) og Elin Skaar (38:47). Meget sterk bestetid ble det på Preben Hafnor (28:11), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:10) og Trygve André Olsøy Solberg (29:36).



Se alle resultater her



Sverre Larsen var som vanlig tilstede og snakket med deltakere og arrangører





Aslak Smedsland (27) – Vinner av kort løype (Foto: Sverre Larsen)

- Sola skinte fint under løpet, og den var ikke plagsom i det hele tatt. Forholdene var rett og slett upåklagelige. Det var litt varmt, men ellers en nydelig sensommerdag, sier en fornøyd Aslak Smedsland.

Han forteller videre at rulleski ofte er en del av treningen hans.

- Jeg hadde konkurranse hele veien. Jørgen Solli Strøm-Olsen og jeg presset hverandre hele løpet, og vi sørget for å holde kjentfolk bak oss. Løypa var virkelig flott og morsom å løpe, med variert terreng og noen kuperte partier. Den lange, krevende trappa ved Gleodden var en utfordring, men ellers var det en fin opplevelse, legger han til.

Aslak roser også arrangementet:

- Opplegget var som alltid fantastisk. Karusellen er en flott møteplass, uavhengig av hvor du kommer fra eller hva du driver med.







Robert Førland (33) – Deltaker (Foto: Sverre Larsen)

- Folk trives her, løypa er flott og vi får nyte den vakre naturen. Det er sjønært, og vi løper mye langs sjøen, sier Robert entusiastisk.

Han har satt seg et mål om å slå fjorårets tid, og føler formen er god.

- Jeg trenger ikke jobbe så hardt for å nå målet mitt. Dagens form er god, og det kan bli utfordrende å slå tiden jeg oppnår i år, når jeg løper igjen til neste år, sier han med et smil.

Robert innrømmer at han ikke har så mange venner i karusellen, men at han konkurrerer mot kolleger fra Nikkelverket, hvor han jobber.

- Det er litt intern konkurranse mellom oss på Nikkelverket, og jeg er den eneste i min aldersgruppe fra Glencore-selskapet her i Kristiansand som deltar, forteller han.

Terrengkarusellen beskriver han som et fantastisk opplegg.

- Det er noe helt spesielt. Man kan velge å løpe eller gå, og det er et fellesskap her. Arrangøren legger ned mye arbeid, og de er alltid til stede! avslutter Robert fornøyd.





Eva Tandberg (39) – Deltaker (Foto: Sverre Larsen)

- Karusellen er et flott tiltak her i sør. Det er åpent for alle, både for innlandske og utenlandske deltakere. Løypene er varierte med både skog, grus og asfalt, sier Eva med et smil.

Hun har ingen konkrete planer for dagens løp, annet enn å fullføre med fullt engasjement.

- Jeg skal bare gi bånn gass! sier hun bestemt.

Eva følger nøye med på tiden sin, men tar det hele med ro.

- Det er en konkurranse, men for meg handler det om å se hvordan tiden utvikler seg. Noen ganger går det like raskt som før, andre ganger saktere eller raskere. Jeg løper i en aldersklasse, legger hun til.

Hun setter også stor pris på opplevelsen Terrengkarusellen gir.

- Det er som oftest fint vær, og det er gøy og hyggelig å delta. Folkene her er vennlige, og det hele er et fantastisk tilbud, avslutter Eva.





Robin Jensen (45) – Arrangør fra NOV (Foto: Sverre Larsen)

- Dette er en løype mange ikke har løpt før, inkludert meg selv. Den er typisk for Kristiansand, hvor vi trives godt, forteller Robin. Han nevner også at det er flere tyske bobiler parkert ved Roligheden og Marvika, noe som skaper en livlig atmosfære.

- Løypa er teknisk krevende, med våte partier her og der. I starten møter vi en lang trapp, noe som gir en ekstra utfordring, sier han fornøyd.

Robin forklarer videre at løypa er naturlig delt inn i intervaller, og selv om den er kupert og teknisk, er det mulig å løpe raskt for de som vil.

- Den ligger i nærheten av sjøen, med bakker som gjør den mer utfordrende enn den flate løypa på Lund. Været er strålende, ikke for varmt, og slike dager er de beste for løping, avslutter han med et smil.



Mer informasjon

