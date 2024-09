Mest populær var 10 kilometeren, hvor 34 løpere fullførte. 20 løp halvmaraton, mens 26 løp den korteste distansen á 5 kilometer.



Erik Eliassen og Torhild Dybwad Matiesen vant 5 km

Det ble overlegne seire på de to lengste distansene under denne søndagens Lierløp, men på 5 kilometer ble det litt tettere i toppen.

Den yngste deltakeren på distansen, Eirik Eliassen fra Runar, viste at de yngste var raskest. Eliassen som løper i klasse 14-15 år, vant på 17.58. Det var 16 sekunder foran Simen Dalen Eriksen fra Asker skiklubb. På tredje kom Amund Farås med 18.42.



Yngst var best i herreklassen. Her er Eirik Eliassen på vei mot seier. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 5 menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2027 Eirik Eliassen Runar M14 00:17:58 2 2032 Simen Dalen Eriksen Asker Skiklubb M16 00:18:13 3 2074 Amund Farås M23 00:18:42 4 2085 Jan Egil Haugland M50 00:20:37 5 2089 Jon Carlsen Bamford1869 M45 00:20:55



Riktig nok var det den yngste løperen som var raskest i herreklassen, men i kvinneklassen gikk seieren til den eldste i feltet. Torhild Dybwad Mathiesen i klasse 55-59 år sørget for seier med sterke 19.42. 12 sekunder bak fulgte Anette Isabelle Jensen fra Bamford1869 på 19.54. Line Sørensen-Ødegård ble nummer tre, med 20.07.



Anette Isabelle Jensen løp inn til andreplass i kvinneklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Topp 5 kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2043 Torhild Dybwad Mathiesen K55 00:19:42 2 2088 Anette Isabelle Jensen Bamford1869 K40 00:19:54 3 2060 Line Sørensen-Ødegård K23 00:20:07 4 2036 Sunniva Reinfjord Bjelland Sømna IL K23 00:25:14 5 2042 Wenche Skjauff Tjøme Løpeklubb K50 00:28:12



Overlegent for Tord Ulset og Linn Ryen

På 10 kilometeren ble det overlegne seier til Tord Ulset og Linn Ryen. Begge to vant med tilnærmet lik margin til den neste på lista, med henholdsvis 4.39 og 4.33 minutters margin. Ulset fra Ull/Kisa vant herreklassen på tiden 31.59. Bastian Bie fra Barken IF ble nummer to med 36.37, mens Espen Engum fra Markabygda IL ble nummer tre med 36.52.



Tord Ulset var klart raskest på 10 kilometeren, med 31.59. (Foto: Samuel Hafsahl)



Bak Tord Ulset var det kamp om andreplassen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 5 menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2091 Tord Ulset Ull/Kisa Friidrett M20 00:31:59 2 2066 Bastian Bie Barken IF M23 00:36:37 3 2073 Espen Engum Markabygda IL M23 00:36:52 4 2056 August Bjørlo HIL M23 00:38:07 5 2007 Marius Meyn M23 00:38:42



Linn Ryen fra Mjøndalen IF vant på 40.44, mens Henny Maria Hall fra Bamford1869 ble nummer to med 45.16, og Kristine Hjetland tok tredjeplassen med 46.24.





Linn Ryen på vei inn i tunnelen og mot seier i kvinneklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 5 kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2068 Linn Ryen Mjøndalen IF K23 00:40:44 2 2044 Henny Maria Hall Bamford1869 K40 00:45:16 3 2013 Kristine Hjetland K23 00:46:24 4 2016 Oda Graff Barken IF K23 00:46:57 5 2037 Kristin Vangtun K23 00:48:20



Solide seire også på halvmaraton

I herreklassen var det Arnfinn Rekdal som var klart raskest rundt jordene i Lier. Han løp i mål på 1.17.11. Matias Bugge fra McKinsey tok andreplassen med 1.22.12, mens Vegard Brattset ble nummer tre med 1.23.30.

Arnfinn Rekdal (2052) vant halvmaratondistansen. Her ved siden av Øistein Kleven. (Foto: Samuel Hafsahl)





Matias Bugge koster på seg et vink til fotografen. Han ble nummer to på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 5 menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2052 Arnfinn Rekdal M45 01:17:11 2 2062 Matias Bugge McKinsey M23 01:22:12 3 2039 Vegard Brattset M23 01:23:20 4 2059 Andreas Smeby Vassjø Deloitte BIL M23 01:25:40 5 2034 Ketil Buan M50 01:25:46



I kvinneklassen var Elisabeth Nordahl suveren med 1.41.58. Lise Grønskar fra Bamford1869 løp på 1.51.45 og klubbvenninne Unni Nesje løp på 1.51.46 og ble nummer tre.



Elisabeth Nordahl var best på halvmaraton i dameklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Lise Grønskar (2071) og Unni Nesje (2041) ble henholdsvis nummer to og tre på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 2067 Elisabeth Nordahl K23 01:41:58 2 2071 Lise Grønskar Bamford1869 K23 01:51:45 3 2041 Unni Nesje Bamford1869 K50 01:51:46 4 2031 Ylva Marie Longva K23 01:53:06 5 2063 Line Vegå Bamford 1869 K23 02:16:25





