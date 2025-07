- Jeg løper bra hele veien, bortsett fra en post hvor det går et par minutter, sa Ingeborg Roll Mosland etter målgang på onsdagens mellomdistanse under junior-VM i orientering i italienske Baselga di Pine.

- Jeg er fornøyd med at jeg klarer å fortsette etter bommen, og at det fysiske fungerer såpass bra i varmen. Men akkurat den bommen blir veldig kostbar.

Bokstavelig talt, for med minutter i bom blir det vanskelig å hevde seg i kamp mot de beste juniorene i verden, og i dag endte det med 9. plass for Roll Mosland:

- Isolert sett en helt greit plassering.

Men med 4. plass fra langdistanse for to dager siden, ligger lista til løperen fra Oppsal noe høyere enn 9. plass, så selv om hun på tre individuelle løp i junior-VM står med tre topp 10-plasseringer, mangler muligens prikken over i’en:

- Vi får satse på revansje i morgen, hilser hun.

Da prater hun om den avsluttende skogsstafetten som går fra samme arena som i onsdag like utenfor vertsbyen Baselga di Pine. Da får hun med seg andre norske jenter som presterer bra i den italienske sommervarmen. I dag finner vi Sigird Schmitt Gran (13), Marie Kravdal (22) og Minna Wingstedt (23) godt inne blant de 30 beste. Dette i en konkurranse som ble vunnet av tsjekkiske Viktorie Skachova foran Rita Maramarosi fra Ungarn, med Lucie Dittrichova også fra Tsjekkia på 3. plass.

De norske gutta fikk det tøft på dagens mellomdistanse, og duoen Kristoffer Strømdal Wik og Jonas Fenne Ingierd, med henholdsvis 19.- og 20. plass, ble best av de norske. Da var de drøye fire minutter bak vinneren, ungarske Marton Csoboth som vant klart med over minuttet ned til sveistsiske Loic Berger. Finske Rasmus Toyryola ble nummer 3.

Kilde: Norsk Orientering

Resultater