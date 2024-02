Det var under Monaco Run at Dahir Rabi senket Narve Gilje Nordås sin norske rekord på distansen. Gilje Nordås løp på 13.26 under Urban Trail de´Lille i november i fjor, men må nå se at rekorden skifter innehaver. Abdullahi Dahir Rabi løp på 13.24 i Monaco.

20 år gamle Dahir Rabi ledet løpet lenge, men ble spurtet forbi av franske Yann Schrub mot slutten. Sistnevnte vant på 13.22. Det var Schrub som løp inn til et inponerende EM-gull i terrengløp i desember. Det nederlandske stortalentet Niels Laros ble nummer tre med 13.26. Den tiden holdt til europeisk rekord for U20.



- Formen er ganske bra

Det er litt over et år siden Dahir Rabi fikk trøbbel og kollapset under terreng-EM. 2023 ble et trøblete år, men nå er det liten tvil om at storformen er tilbake.



- Jeg vil si at jeg er veldig fornøyd med løpet mitt i går. Jeg har vært over to måneder i høyden og har hatt veldig bra kontinuitet på trening. Jeg er også veldig lettet over å kunne løpe så bra etter mye slit siden i fjor vinter, forteller Rabi til Kondis.



- Formen er ganske bra nå, uten mye spesifikk trening. Jeg skal løpe 3000 meter i NM i neste uke og 10 kilometer gateløp i Spania etter det, forteller han videre.



Resultater // Monaco Run 5 km // 20 beste

Place Nom Cat. Time 1 SCHRUB YANN SEH 00:13:22 2 RABI ABDULLAHI DAHIR ESH 00:13:24 3 LAROS NIELS JUH 00:13:26 4 LEONARD RORY SEH 00:13:31 5 VOIGT NILS SEH 00:13:31 6 RUPPERT FREDERIK 00:13:33 7 GIDEY EFREM SEH 00:13:38 8 AMERI SAID ESH 00:13:40 9 CROSS ELLIS SEH 00:13:42 10 RIVA PIETRO 00:13:43 11 WIGFIELD JOSEPH SEH 00:13:46 12 REBECK JULIEN SEH 00:13:53 13 SERRE GHERI NILS JUH 00:13:55 14 BENSTITI ANIS SEH 00:13:57 15 DAVIES JONATHAN SEH 00:14:01 16 ALLAN CAMERON SEH 00:14:02 17 POP DRAGO LUCA JUH 00:14:03 18 FOURNIVAL AXEL SEH 00:14:05 19 RATTINGER TOBIAS SEH 00:14:09 20 GOMBEER MATTHIAS SEH 00:14:09