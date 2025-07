Simona Aebersold startet jaktstarten med en ledelse på to minutter og tre sekunder. Bak henne jaktet suverene Tove Alexandersson. Løperen fra Stora Tuna har vist god form etter VM og tatt pallplasser hele uken. På fredagens fjerdeetappe vant hun dessuten. Men dette skulle vise seg å bli den sveitsiske Simona Aebersolds dag. Hun økte ledelsen kilometer for kilometer og løp til slutt i mål med en seiersmargin på 6:31 foran nettopp Tove Alexandersson.

– Det føles veldig bra. Det gikk så bra i skogen, og jeg bare nøt de siste delene av løpet. Men jeg var litt redd fordi jeg så Tove bak meg, sier en lykkelig Simona Aebersold.

Det var sterk norsk laginnsats på kvinnesiden i O-Ringen med fire norske kvinner blant de 10 beste. Pia Young Vik ble nummer fem i sammendraget, veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg nummer sju, og Kristin Melby Jacobsen nummer 10. Spesielt veteranen Hausken Nordberg viste en enorm prestasjon, og i 2026 er hun D50-løper om hun ønsker.

Emil Svensk gjentok bedriften fra i fjor og ble også i år sammenlagtvinner av O-Ringen. Han startet med et forsprang på fem minutter og tre sekunder til nummer to, Max Peter Bejmer, og økte dette med fire sekunder da han krysset målstreken, heiet frem av publikum rundt arenaen.

– Det er en lettelse. Jeg har ledet siden første etappe. Men jeg har klart å holde sammen løpet, selv om jeg har blitt jaget av de raske løperne bak. Så det er både en glede og en lettelse, sier Emil Svensk og fortsetter med å fortelle om løpet:

– Det var variasjon i løypa i dag. Vi startet oppe på Taberg, og det var skikkelige stigninger. Det var en tøff start. Så kom jeg ned på litt lettere partier, og da kunne jeg strekke ut litt mer. Da følte jeg meg tryggere med forspranget, fordi jeg hadde mer kontroll på veivalgene.

Vegard Kittilsen ble beste norske i herreklassen med en 14. plass, mens Kornelius Kriszat-Løvfald ble nummer 17.

Emil Svensk inn til sammenlagt seier i H21Elite.

Marie Olaussen beste norske løper på 4. plass.

Pia Young Vik nr. 5 sammenlagt i D21 elite.

Bilder: Stein Arne Negård

O-Ringen

Resultater og kart

D21 Elit:

1) Simona Aebersold, IFK Göteborg Orientering, 4.19.25,

2) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 4.28.04,

3) Venla Harju, Tampereen Pyrintö, 4.33.43,

4) Marie Olaussen, Stora Tuna OK, 4.38.26,

5) Pia Young Vik, OK Linné, 4.52.07,

6) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, 4.54.43,

7) Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens SK, 4.57.54,

H21 Elit:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 4.40.43,

2) Max Peter Bejmer, Malungs OK Skogsmårdarna, 4.45.50,

3) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 4.55.07,

4) Simon Imark, Tullinge SK, 4.56.50,

5) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 4.59.35,

6) Quentin Moulet, IFK Göteborg Orientering, 5.02.07

14) Vegard Kittilsen, IFK Göteborg Orientering, 5.14.15, 1

17) Kornelius Kriszat-Løvfald, OK Linné, 5.21.12,

D20 Elit:

1) Lucie Dittrichová, FK Göingarna, 3.39.48,

2) Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden OK, 3.43.02,

3) Eeva-Liina Ojanaho, Eksjö SOK, 3.50.03,

23) Synne Sandven, NTNUI, 4.34.44,

H20 Elit:

1) Odin Ek, IFK Göteborg Orientering, 4.00.55,

2) Hannes Mogensen, OK Ravinen, 4.01.26,

3) Svante Selin, FK Göingarna, 4.05.43, 4

23) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 4.33.28,

D18 Elit:

1) Felicia Persson, Helsingborgs SOK, 3.14.47,

2) Izabella Ljungberg, OK Tyr, 3.15.19,

3) Coralie Waldner, Halden SK, 3.21.39,

4) Minna Wingstedt, Halden SK, 3.25.13,

H18 Elit:

1) Niels Elton Jokumsen, Farum Tisvilde OK, 3.24.46,

2) Edvin Johansson Liljegren, Attunda OK, 3.25.38,

3) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 3.25.49,

14) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 3.44.36,

Norske klassevinnere:

D21 Kort: 1) Marte Narum, Nydalens SK, 3.28.43,

D16: 1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 3.02.43,

D13: 1) Eva Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK, 2.23.23

D40: 1) Sofie Johansson, Vang OL,

H45: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 2.56.54

D45 Kort: 1) Elin Bjerva, Larvik OK, 2.25.27

D50: 1) Katja Mjøsund, Nydalens SK, 3.13.55,

H50: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 2.51.01,

H65: 1) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL, 2.51.39