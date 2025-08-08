Alle de norske guttene videre til finale på 1500 meter i U20-EM
Både Andreas Dybdahl, Håkon Moe Berg og Magnus Øyen viste at de har noe i finalen å gjøre. Kvalifiseringsheatene gjennomførte de nemlig en på overbevisende måte.
Det var to kvalifiseringsheat for å komme seg til finalen på 1500 meter i U20-EM, som arrangeres i Tampere i Finland. I det første heatet løp Magnus Øyen mot to av de tre beste juniorene i Europa: Elliot Vermeulen fra Belgia og Alois Abraham fra Frankrike. Den tredje beste, ut i fra årets tider, heter Håkon Moe Berg og han skulle komme i neste heat.
Magnus Øyen navigerte seg gjennom løpet med god kontroll på plassering og konkurrenter. Elliot Vermeulen viste suverene takter, og fra en sisteplass i feltet ved siste passering løp han enkelt frem til en klar seier i løpet av den siste runden. På plassen bak ham fulgte Magnus Øyen, som dermed er klar til finale på søndag klokken 17.45.
Magnus sa etter løpet at det hadde kostet litt siden farten var høy, men han hadde god kontroll på det.
Heat 2: Andreas Dybdahl og Håkon Moe Berg var best
Det andre heatet gikk ikke like raskt som de første. Her var det Andreas Dybdahl og Håkon Moe Berg som løp med de norske fargene, som de ikke gjorde skam på. Da klokken ringte for siste runde lå Håkon Moe Berg sist i hele feltet, Andreas Dybdahl lå midt i. Men den siste runden til Håkon demonstrerte at dette er en løper med noen gir ekstra i forhold til sine konkurrenter, han ble tross alt norgesmester for senior på denne distansen forrige helg. Han kjørte enkelt og greit forbi hele feltet på utsiden, og fikk plukket med seg Andreas Dybdahl på veien. De to norske guttene vant dette heatet klart, og de kostet på seg å gratulere hverandre med et håndtrykk i innspurten.
Så da er det bare å glede seg til søndagens finale på 1500 meter. Her bør det være gode sjanser for norske medaljer. Den går klokken 17.45, norsk tid.
Alle resultater
Resultater 1500 meter heat 1:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Elliot Vermeulen
|BEL
|3:44.20
|Q
|2
|Magnus Øyen
|NOR
|3:45.23
|Q
|3
|Guillermo Sanchez
|ESP
|3:45.30
|Q
|4
|Alois Abraham
|FRA
|3:45.40
|Q
|5
|Oliver Patton
|GBR
|3:45.80
|q
|6
|Marco Coppola
|ITA
|3:46.21
|q
|7
|Albert Szirbek
|HUN
|3:46.85
|q
|8
|Seán Cronin
|IRL
|3:47.13
|q
|9
|Yannick Graf
|GER
|3:52.07
|10
|Mario Palencia
|ESP
|4:00.12
Resultater 1500 meter heat 2:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Andreas Dybdahl
|NOR
|3:55.16
|Q
|2
|Håkon Moe Berg
|NOR
|3:55.24
|Q
|3
|Aldin Catovic
|SRB
|3:55.46
|Q
|4
|Filip Toul
|CZE
|3:55.47
|Q
|5
|Joonas Kumpulainen
|FIN
|3:56.05
|6
|Yanis Payraudeau
|SUI
|3:56.79
|7
|Ewen Hesry-Fernandes
|FRA
|3:57.55
|8
|Frank Buchanan
|IRL
|3:58.50
|9
|Andres Gonzalez
|ESP
|3:59.16
|10
|Zachary Dunne
|GBR
|3:59.91
|11
|Manuel Zanini
|ITA
|4:01.67