Det var to kvalifiseringsheat for å komme seg til finalen på 1500 meter i U20-EM, som arrangeres i Tampere i Finland. I det første heatet løp Magnus Øyen mot to av de tre beste juniorene i Europa: Elliot Vermeulen fra Belgia og Alois Abraham fra Frankrike. Den tredje beste, ut i fra årets tider, heter Håkon Moe Berg og han skulle komme i neste heat.

Magnus Øyen navigerte seg gjennom løpet med god kontroll på plassering og konkurrenter. Elliot Vermeulen viste suverene takter, og fra en sisteplass i feltet ved siste passering løp han enkelt frem til en klar seier i løpet av den siste runden. På plassen bak ham fulgte Magnus Øyen, som dermed er klar til finale på søndag klokken 17.45.

Magnus sa etter løpet at det hadde kostet litt siden farten var høy, men han hadde god kontroll på det.

Heat 2: Andreas Dybdahl og Håkon Moe Berg var best

Det andre heatet gikk ikke like raskt som de første. Her var det Andreas Dybdahl og Håkon Moe Berg som løp med de norske fargene, som de ikke gjorde skam på. Da klokken ringte for siste runde lå Håkon Moe Berg sist i hele feltet, Andreas Dybdahl lå midt i. Men den siste runden til Håkon demonstrerte at dette er en løper med noen gir ekstra i forhold til sine konkurrenter, han ble tross alt norgesmester for senior på denne distansen forrige helg. Han kjørte enkelt og greit forbi hele feltet på utsiden, og fikk plukket med seg Andreas Dybdahl på veien. De to norske guttene vant dette heatet klart, og de kostet på seg å gratulere hverandre med et håndtrykk i innspurten.

Så da er det bare å glede seg til søndagens finale på 1500 meter. Her bør det være gode sjanser for norske medaljer. Den går klokken 17.45, norsk tid.

Magnus Øyen ert godt plassert i feltet som ledes an av to av de beste juniorene i Europa: Elliot Vermeulen fra Belgia og Alois Abraham fra Frankrike.

Resultater 1500 meter heat 1:

Rank Athlete Mark 1 Elliot Vermeulen BEL 3:44.20 Q 2 Magnus Øyen NOR 3:45.23 Q 3 Guillermo Sanchez ESP 3:45.30 Q 4 Alois Abraham FRA 3:45.40 Q 5 Oliver Patton GBR 3:45.80 q 6 Marco Coppola ITA 3:46.21 q 7 Albert Szirbek HUN 3:46.85 q 8 Seán Cronin IRL 3:47.13 q 9 Yannick Graf GER 3:52.07 10 Mario Palencia ESP 4:00.12

Resultater 1500 meter heat 2: