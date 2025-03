Det var overskyet og 1,5 plussgrader da starten gikk i Berga by i Sälen klokken 08.00 søndag med 15 800 påmeldte deltakere. I elitefeltet i spissen av det 101. Vasaloppet var det 298 deltakere, derav 74 kvinner.

Starten kl 0800. (Foto: Arrngøren)

Herreklassen

Feltet sprakk opp nesten umiddelbart og Alvar Myhlback var først opp til høyeste punkt etter 3 km. Like etter besto tetgruppa av tolv løpere som kjørte hardt mot den første spurtprisen i Smågan. Sprintspesialisten Vebjørn Moen, i den grønne sprinttrøya, tok spurtprisen i Smågan da flere skiløpere hadde kommet opp i teten.

Kasper Stadaas vant spurtprisen i Mångsbodarna, da tetgruppa bestod av rundt førti løpere. Farten ble økt etter Risberg frem til den klassiske Bergsprisen i Evertsberg som også er spurtpris i Ski Classics. Den ble også hentet hjem av Vebjørn Moen tilsynelatende uten for store anstrengelser.

Femten løpere kom seg så løs i nedoverbakkene etter Evertsberg, og feltet delte seg litt mer opp mot kontrollen i Oxberg der Johan Tjelle tok sprintpremien. Mange favoritter var imidlertid fortsatt med i kampen, for eksempel de tre siste års vinnere Andreas Nygaard, Emil Persson og Torleif Syrstad.

Det var tretten igjen i tetgruppa da de nådde Hökberg 19 km før mål der fjorårsvinner Syrstad vant den nest siste spurtpremie. Ytterligere to måtte slippe inn mot Eldris der Petter Stakston tok spurtpremien.

Lager 157 Ski Team stod så for en oppvisning på de siste to kilometerne. Runar Skaug Mathisen satte fart og gjorde plass til Emil Persson. Da ti mann gikk over Aukland-brua og inn på oppløpet var Emil Persson først, med Max Novak nærmest og Alvar Myhlback som tok yttersvingen. Alvar Myhlback gikk opp på siden og forbi Emil Persson og vant sekundet foran Persson på 3.28.45 – historiens nest raskeste Vasalopp.

Alvar Myhlback ble ikke tatt ut til Junior-VM i år, men er nå med sine 18 år og 345 dager historiens yngste vinner av Vasaloppet. Yngst før i dag var den aller første vinneren i 1922, Ernst Alm 22 år og 18 dager gammel. Alvar debuterte i Vasaloppet i 2023 da han ble nummer åtte. I 2024 ble han tredjemann.

Max Novak tok tredjeplassen, hans første pallplass i Vasaloppet. For første gang siden 2001 tok Sverige de tre første plassene i Vasaloppets herreklasse. Axel Jutterström ble også nummer fem.

Alvar Myhlback vinner foran Emil Persson, Max Novak og Johan Tjelle. (Foto: Arrangøren)

Topp 10 herrer

1. Alvar Myhlback, (SWE) Lager 157 Ski Team, 3.28.45

2. Emil Persson, (SWE) Lager 157 Ski Team, 3.28.46

3. Max Novak, (SWE) Team Aker Daehlie, 3.28.47

4. Johan Tjelle, (NOR) Team Engcon, 3.28.48

5. Axel Jutterström, (SWE) Team Eksjöhus, 3.28.49

6. Petter Stakston, (NOR) Team Aker Daehlie, 3.28.49

7. Torleif Syrstad, (NOR) Team Engcon, 3.28.50

8. Andreas Nygaard, (NOR) Team Ragde Charge, 3.28.53

9. Runar Skaug Mathisen, (NOR) Lager 157 Ski Team, 3.28.54

10. Johan Hoel, (NOR) Team Ragde Charge, 3.28.57

ALLE RESULTATER

Kvinneklassen

Ski Classics har kun hatt norske vinnere i dameklasse denne sesongen. Anikken Gjerde Alnæs, som leder sammenlagtcupen, var først oppe på Vasaloppledens høyeste punkt, tett fulgt av Vasalopps-debutanten Stina Nilsson. Begge stod over Tjejvasan forrige helg for å lade opp til Vasaloppet. I Smågan var Stinas ledelse på ti sekunder.

Stina Nilsson ledet også i Mångsbodarna, nå med ett minutt og tjue sekunder foran Silje Öyre Slind og Anikken Gjerde Alnæs. Fjorårsvinner Emilie Fleten var da over tre minutter bak Stina.

11 km senere, i Risberg, var Stina Nilssons ledelse to og et halvt minutt, og på Bergsprisen i Evertsberg var Stina kun ett minutt bak rekordtiden. Ledelsen hennes var der på tre og et halvt minutt.

Hjemmeyndlingen Stina Nilsson fra Malungs-Sälen kommune, rykket stadig ifra og ledet i Oxberg med 4.48 og nærmet seg løyperekorden. I Hökberg var hun to sekunder foran Astrid Öyre Slinds rekordtid, men Stina ble sliten og greide ikke å holde farten oppe.

Stina Nilssons sluttid på 3.54.00 er den tredje raskeste tiden gjennom tidene. Hun vant fem minutter foran Anikken Gjerde Alnæs og Silje Öyre Slind, som holdt følge etter Mångsbodarna. Dermed sikret Stina Nilssons seg sin første seier i Ski Classics i sin første sesong som langløper.

Stina Nilksson kunne paradere på oppløpet med seierskransen om halsen. (Foto: Arrangøren)

Topp 10 kvinner:

1. Stina Nilsson, (SWE) Team Ragde Charge, 3.54.00

2. Anikken Gjerde Alnes, (NOR) Team Engcon, 3.59.11

3. Silje Öyre Slind, (NOR) Team Aker Daehlie, 3.59.11

4. Emilie Fleten, (NOR) Team Ramudden, 4.05.43

5. Louise Lindström, (SWE) Team Eksjöhus, 4.05.44

6. Karolina Hedenström, (SWE) Lager 157 Ski Team, 4.08.22

7. Hedda Bångman, (SWE) eD system Vltava Fund team, 4.10.34

8. Moa Hansson, (SWE) Ski Team Göhlins, 4.10.54

9. Guro Jordheim, (NOR) Team Aker Daehlie, 4.13.39

10. Malin Börjesjö, (SWE) Team Internorm Trentino GSG, 4.14.24

ALLE RESULTATER

Vasaloppets nettsider

Vasaloppets facebookside