Amalie Sæten løp i mål på tiden 8.49,72, en klar forbedring fra hennes tidligere bestenotering på 8.56,79 fra 2022. Med denne tiden avanserer hun til sjetteplass på den norske adelskalenderen på distansen. For halvannen uke siden løp Sæten 5000 meter under Boysen Memorial, og uttalte til Kondis i etterkant at hun hadde vært usikker på formen.

Knuste den nasjonale rekorden

Vera Bertemes-Hoffman fra Luxemburg havnet på plassen foran Sæten etter et meget godt løp som ga nasjonal rekord med 8.48,84. Hun har tidligere løpt 9.12,27 i mixed heat. Hun har forøvrig også den nasjonale rekorden på 10 km gateløp med 33.46. Etter løpet uttrykte hun stor glede på Instagram, hvor hun skrev at dette var den første 3000 meteren som faktisk var morsom å løpe og at hun knuste sin egen nasjonale rekord. Hun nevner også at hun er den første kvinnelige løperen fra Luxemburg til å løpe under 9 minutter på 3000 meter.

Vant i debuten

Vinneren Celestine Jepkosgei Biwot fra Kenya hadde stort sett løpt 3000 meter hinder før helgens løp på 3000 meter flatt i Frankrike. 21-åringen bør være fornøyd med sin debut, hvor hun vant på 8.46,04. Biwot er kenyansk mester på 3000 meter hinder av året.



På andreplass fulgte feltets yngste løper. 18 år gamle Yenenesh Shimket fra Etiopia har allerede markert seg med flere gode løp. Persen på distansen har hun fra mai år, da hun løp på sterke 8.32,01.

Resultater 3000 meter kvinner – Meeting de Marseille