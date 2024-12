Tidligere var det de kenyanske treningsmetodene alle løpere var interessert i å få vite detaljene rundt. Den interessen har, av ulike årsaker, de siste årene avtatt. Isteden har “Den norske metoden”, hvor doble terskeløkter er en sentral ingrediens, blitt et begrep som spesielt Jakob Ingebrigtsen har gjort internasjonalt kjent gjennom sine idrettsprestasjoner.

Brødrene Ingebrigtsen er representanter for treningsprinsippene i “den norske metoden” som nå analyseres i boka "The Norwegian Method”. (Foto: Bjørn Johannessen)

Fra vikingtid til nåtid

Brad Culp er sportsjournalist og har blant annet tidligere vært sjefredaktør for Triathlete Magazine og medieansvarlig for det internasjonale triatlonforbundet. Ifølge forlagets omtale skal han gå grundig til verks i sitt forsøk på å forklare de norske treningsmetodene i sin nye bok “The Norwegian Method – The Culture, Science and Humans Behind the Groundbreaking Approach to Elite Endurance Performance”.

Forfatteren går bakover i tid, så langt tilbake som til vikingtiden, når han forsøker å forklare den skandinaviske treningskulturen. I nyere tid er Ingrid Kristiansen og Grete Waitz eksempler på norske kondisjonsutøvere han trekker fram. Han har videre vært på besøk i Bergen hos triatletene Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. Disse får selvfølgelig sine egne kapitler i boka. Det samme gjør Marius Bakken og naturligvis også Jakob Ingebrigtsen.

Culp skal også gi utholdenhetsutøvere en oppskrift på hvordan de kan tilpasse treningen sin til å ligne mer på treningen til Jakob Ingebrigtsen og Kristian Blummenfelt.

Boka er på 232 sider og ble utgitt i oktober i år.