Mantz knuste Ryan Halls rekord

Conner Mantz leverte et historisk løp under Aramco Houston Half Marathon 2025. Til tross for utfordringer med blant annet en skade i oppkjøringen inn mot løpet, lave temperaturer på startstreken (0 grader og effektiv temperatur på rundt -8), og kraftig motvind. Mantz spurtet i mål til tiden 59.17. Dermed slettet han Ryan Halls 18 år gamle rekord på 59.43, satt i samme løype i 2007, skriver nettstedet Lets Run

Mantz ble slått med ett hundredel i en dramatisk spurtduell mot etiopiske Addisu Gobena, som også vant Dubai Marathon i 2024.

- Rundt 4-5 kilometer før mål kjente jeg at jeg slet. Da handlet alt om å fokusere på rekorden, sa Mantz i et TV-intervju.