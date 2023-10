Klarälvsloppet er et 90 kilometer langt rulleskirenn som er det siste rulleskirennet i Ski Classics Challengers. Det går rett gjennom Karlstad sitt vakre landskap i et nedlagt jernbanespor som er asfaltert. Rennet samler så og si alle de største langløpsprofilene og det setter punktum for en fin sesong med flere gode rulleskirenn. Pengepremiene som er av bra sum i disse rennene er med på å sette rammene for bra arrangement og høy stjernefaktor. Rennene har i tillegg blitt sendt direkte på både norsk og svensk TV: Dette gjør både arrangementene og løperne attraktive også utenfor hovedsesongen.

Norske pallplasser i herreklassen, og Petter Northug viser imponerende form

Blant herrene var det en intens strid og høy fart allerede fra start. Etter en time i høy fartbegynte en utbrytergruppe med tre sterke navn, Torgeir Sulen Hovland, Torleif Syrstad og Calle Halfvarsson å danne seg noen luker ned til det store hovedfeltet. Dessverre fikk de aldri den avstanden de trengte og det tok ikke lang tid før hovedfeltet spiste opp disse tre i front. Det var etter hvert flere som prøvde seg, men det store feltet jagende bak hadde full kontroll på det som skjedde.

Farten var satt og ved passering ni kilometer til mål var det en gjeng på 21 utøvere som skulle gjøre opp om seieren. Det var duket for en massespurt og det var en noe overraskende avslutning der Amund Riege som går for det svenske teamet, Team Ramudden som viste de andre ryggen de siste meterne. Han vant rennet foran "up and coming" gutten Oskar Opstad Vike fra Team Ragde Charge. Han ble tett fulgt av fjorårets store løper, Emil Persson fra Lager 157 Ski Team.

Det var ventet stor spenning til en løper som Petter Northug. Han har varslet solid satsing og at ahn innen tre år skal vinne Vasaloppet. I dag viste han igjen en god framgang og det er lenge siden Northug har vist samme styrke. Han ble nummer 10 i det gode feltet og viser med det at han virkelig mener alvor foran en ny sesong.

Kvinneklassen dominert av svenskene

For en gang skyld var det kvinnene som satte ut i et noe mer kontrollert tempo. En stor gruppe holdt følge i store deler av første tredjedel av distansen. Ved første spurtpris var det Anikken Gjerde Alnæs som satte fart og vant prisen, og de som hang følge med Team Ragde Charge-løperen gjennomdette punktet fikk luke og dannet seg en gruppe som jaget fart resten av rennet. I denne gruppa var Jenny Larsson, Hanna Lodin, Ida Dahl og Linnea Johansson. Ved mindre enn 10 kilometer til mål holdt samme gruppe fortsatt følge, men to løpere startet å skaffe seg småluker til resten.

Til slutt viste Jenny Larsson seg som den beste og vant rennet foran Ida Dahl. Hanna Lodin tok steget opp på den siste pallplassen og gjorde denne hel-svensk. Anikken Gjerde Alnæs kom dessverre litt for kort i spurten om 3.plassen og tok til takke med 4.plass.

Løpere som Astrid og Silje Øyre Slind, Emilie Fleten, Magni Smedås med flere stilte ikke til start og har valgt å prioritere trening i den siste avslutningsfasen inn mot sesongen.

