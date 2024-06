Sjurseth senket rekorden med over sju minutter

Joar Thele hadde den gamle løyperekorden i løypa som feiret 30-årsjubileum i fjor da han løp på 2:37:21 i 2014. Det var noen sekunders forbedring av Kristen Aaby sin tid tilbake i 2000. I lørdagens løp hadde Vidar-løperen følge av Simen Østensen til 23 km. Duoen passerte halvveis ved Hakkloa rett i underkant av 1:15, og Simen innrømmet at åpningen ble i hardeste laget for hans del. Derfra og inn måtte Frogner Runners' mann gi fra seg 2:40 inn til mål.

Begge de to løp klart under den tidligere rekorden, og dagens tredjemann, Eirik Gramstad, løp seg også nesten inn til en topp-10 plassering på adelskalenderen med 2:41:46 og en klar 3. plass. Totalt ble det 11 mann som kom inn under tre timersgrensen i årets løpe som gikk hadde gode løpsforhold med rundt 15 grader og fuktig luft.

Simen Østensen måtte se langt etter vinneren men leverte likevel tidenes nest sterkest maratonløp i Nordmarka. (Foto: Annik Bjørndal)

20 beste menn:

1 Andreas Sjurseth Sportsklubben Vidar M35-39 2:30:00.0 +0:00.0 2 Simen ØSTENSEN Frogner Runners M40-44 2:32:40.7 +2:40.7 3 Eirik Gramstad Oslo M35-39 2:41:46.0 +11:46.0 4 Are Fetveit IL Norodd / Team Ludde M20-34 2:48:25.7 +18:25.7 5 Ulrik Ødegård Oslo M35-39 2:48:30.3 +18:30.3 6 Øyvind Teigen Heimdall Power M45-49 2:48:56.7 +18:56.7 7 Frederik Rye-Florentz Clapham Chasers M40-44 2:49:24.4 +19:24.4 8 Kristian Bay Næss Bekkestua M40-44 2:50:11.8 +20:11.8 9 Martin Uglem Bratsberg IL M35-39 2:52:57.2 +22:57.2 10 Ole Jørgen Knoph Kjelsås IL M20-34 2:59:35.2 +29:35.2

Maraton kvinner

Også i kvinneklassen var det en duo som skilte seg klart ut. Ingrid Nordmo fra Oslo ble dagens vinner med 3:08:06 fulgt av Caroline Scherman som representerer Frikk Lejohovuds Sprintklubb. Henriette Lund, twr Lundmarks var klar treer på 3:21:28.

1 Ingrid Nordmo Oslo K20-34 3:08:06.5 +0:00.0 2 Caroline Scherman Frikk Lejohovuds Sprintkl K20-34 3:09:52.7 +1:46.2 3 Henriette Lund K20-34 3:21:28.2 +13:21.7 4 Francesca Bajada IL Norodd K20-34 3:25:35.9 +17:29.4 5 Aina Louise C. Haukeland Oslo K20-34 3:28:42.2 +20:35.7 6 Janne Bjørneboe Oslo K40-44 3:30:57.7 +22:51.2 7 Sissel Hegdahl Oversand Oslo K45-49 3:36:16.6 +28:10.1 8 Kristin Overvaag Sportsklubben Vidar K55-59 3:38:16.8 +30:10.3 9 Beate Boger Oslo K20-34 3:39:02.6 +30:56.1 10 Solveig Katrine Smedsland BSV Triatlon K45-49 3:40:55.9 +32:49.4

Annie Bergsagel vant for andre gang

I 2017 overtok Lyn Ski som enearrangør av Nordmarka Skogsmaraton og klubben fornyet arrangementet bl.a. med å innføre halvmaraton som har blitt en stor suksess. Året halvdistanse hadde nesten 1000 påmeldte og tett oppunder 850 i mål.

Annie Bersagel løp på 1:21:34 i den andre utgaven i 2018. Tjalveløperen var tre minutter bak sin egen rekord som årets vinner da hun registerte den tredje beste tiden i løypa med 1:24:33. Ingrid Hannestad fra Kamp/Vesthiem IF og Kara Hua Meunier fra SK Vidar utgjorde resten av kvinnepallen etter årets løp med mellom tre og fire minutter fram til vinneren.

Seierspallen for kvinner (fra venstre): Ingrid Hannestad, Annie Bersagel og Kara Hua Meunier. (Foto: Annik Bjørndal)

10 beste kvinner:

1 Annie Bersagel IK Tjalve K40-44 1:24:33.0 +0:00.0 2 Ingrid Hannestad Kamp/Vestheim IF K20-34 1:27:40.1 +3:07.1 3 Kara Hua Meunier Sportsklubben Vidar K20-34 1:28:22.6 +3:49.6 4 Katarina Skräddar Helsinki K40-44 1:31:47.7 +7:14.7 5 Victoria Eikremsvik Tolaas Oslo K20-34 1:32:56.2 +8:23.2 6 Ulrikke Mithassel Oslo K35-39 1:34:35.3 +10:02.3 7 Margrethe Kvale Loe Oslo K20-34 1:36:01.8 +11:28.8 8 Frederike Westerbeke Rotterdam K20-34 1:37:02.9 +12:29.9 9 Kristin Juni Brataas Icenor AS K20-34 1:37:29.5 +12:56.5 10 Henriette Straume Oslo K20-34 1:39:21.9 +14:48.9

Tore Klungland ble vinner av herrenes oppgjør over 21,1 km med 1:15:50, den 3. beste tiden oppnådd i løypa og minuttet bak Karl Fremstad sin vinnertid fra 2020. Lørdag vant Bøler-løperen Klungland med 1:15 og 1:21 ned til henholdsvis Jostein Tandberg, Kjelsås IL og triatleten Hans Christian Tungesvik, Royal Sportsklubb.

Tore Klungland (vel) over mål som dagens halvmaratonvinner. (Foto: Annik Bjørndal)

Ti beste menn:

1 Tore Klungland Bøler IF Friidrett M20-34 1:15:50.4 +0:00.0 2 Jostein Tandberg Kjelsås IL M20-34 1:17:05.9 +1:15.5 3 Hans Christian Tungesvik Royal Sportsklubb M20-34 1:17:11.5 +1:21.1 4 Njål Tyssing Velledalen IL M40-44 1:17:36.5 +1:46.1 5 Sjur Molstad Oslo M40-44 1:18:40.7 +2:50.3 6 Håkon Aastveit Rema 1000 M20-34 1:19:08.5 +3:18.1 7 Sivert Laukli Deloitte BIL M20-34 1:19:41.5 +3:51.1 8 Erlend Berger Sportsklubben Vidar M20-34 1:19:43.0 +3:52.6 9 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF M20-34 1:20:29.7 +4:39.3 10 Mathias Lugg PwC BIL M20-34 1:20:36.0 +4:45.6

34 løp halvannen maraton

6 kvinner og 28 menn nøyde seg ikke med en av løypene men la direkte ut på halvmaraton-traséen etter å først å ha gjennomført den klassiske løypa i Nordmarka. Distansen ble innført i 2021, og vinner av året, Filip Aleksander Meo fra IL i BUL, senket rekorden satt for to år siden med tre minutter til 4:39:07.

En celeber gjeng klargjør for halvannen maraton i Nordmarka-terrenget kl 8 lørdag morgen. (Foto: Annik Bjørndal)

Tre beste kvinner:

1 Katrine Sæves Gjerdrum IL K40-44 5:46:59.0 +0:00.0 2 Line Valåmo Ski IL Friidrett K35-39 5:52:46.8 +5:47.8 3 Ingeborg K. Hoftun NTNUI K20-34 6:07:46.8 +20:47.8

Tre beste menn:

1 Filip Aleksander Meo Idrottslaget i BUL M20-34 4:39:07.9 +0:00.0 2 Atle Brandsar Team Alle Gutta M35-39 5:08:26.9 +29:19.0 3 Pål Harboe Oslo M20-34 5:12:11.6 +33:03.7

Horten-veteranen Arne Hasvoll (til høyre) gjennoførte sin 20. MSM på lørdag og ble naturligvis “satt krus på” av arrangøren. (Foto: Annik Bjørndal)

God forpleining kjennetegner Nordmarka Skogsmaraton. Her er det trioen (fra venstre) Øyvind Teigen, Frederik Rye-Florenz og Kristian Bay Næss som restituerer sammen etter å ha løpt inn til plassene 6-8 på rundt 2:50. (Foto: Annik Bjørndal)

