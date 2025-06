Det var denne gang to norske løpere på premiepallen i det utfordrende fjelløpet Travesera Picos de Europa: Anders Kjærevik ble nummer to og Erland Eldrup nummer tre.

Tre beste menn:

1º Manuel Merillas 10:48:32

2º Anders Kjærevik 10:49:29

3º Erland Eldrup 11:07:35

Anders og Erland om løpet

Anders Kjærevik skriver på sin Instagramkonto at han denne gangen visste hva han kunne forvente siden han deltok i dette løpet i fjor også. I år skulle han derfor ha en hyggelig reise, skriver han.

Videre understreker han hvor kjekt det var at det denne gangen var med en annen norsk utøver, og at det i løpet viste seg at han og Erland Eldrup holdt samme fart og var i like god form. De løp dermed sammen i 53 kilometer og fikk sammen oppleve det storslåtte spanske fjellandskapet.

– Etter det ble vi enige om å begynne å kjempe om andreplassen. Det var en skikkelig overraskelse at det nesten resulterte i seier de siste 20 km. Beina mine føltes som i et 10 km-løp, etter å ha svelget omtrent 8 skiver med Nutella, skriver Anders Kjærevik.

– Jeg tok også sjansen på å løpe uten staver, noe en lokal ville anse som hodeløst. Men nå kommer jeg til å legge dem i søpla for alltid. Det er ikke noe for meg.

Erland Eldrup skriver også om løpet på sin Instagramkonto. Han synes det var en opplevelsesrik, men tøff tur i Asturia-området i Spania:

– En tøff løype på 74 km med 6400 høydemeter. Veldig kjekt å oppleve dette løpet med sammen med Anders Kjærevik. Vi løp sammen til det gjenstod 20 km, da var det nedoverbakke og plutselig fikk Anders dårlig tid.

– Gøy med to vestlendinger på pallen, råsterkt av Anders med 2.plass, skriver Erland Eldrup, som legger til at dette var et veldig bra arrangement hvor frivillige jobbet dag og natt for å gi løperne den beste opplevelsen.

– Imponerende å treffe den ene løypevakten etter den andre midt på natten, langt oppe i fjellene. Godt at noen løp fortsatt klarer å inkludere lokalbefolkningen på denne måten og samtidig lage et så profesjonelt arrangement, skriver Erland Eldrup.