Med over 6500 høydemeter og 74 km i krevende fjellterreng er Travesera Picos de Europa et hakk opp fra Bergen Fjellmaraton, der Anders Kjærevik ble nummer 3 i årets løp.

Årets utgave av er Travesera Picos de Europa gikk på lørdag 15. juni. Herrevinner ble Manuel Merillas Moledo, som oppgir å komme fra Castilla Y Leon, som er en region i nord-Spania.

Til tross for en lang og krevende løype så er Anders Kjærevik ganske begeistret for dette løpet. På sin Instagramkonto skriver han:

What a race!! I'm truly in love now. Just amazing terrain. Technical like hell, steep like a ladder and beatiful like nothing else!