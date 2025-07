Anders Sommer fra Varegg Fleridrett debuterte i Lofoten Skyrace, og vant. I den 32 kilometer lange og brutale løypa, med nesten 2000 høydemeter og teknisk terreng, holdt han konkurrentene bak seg med tiden 3.25.07.

- Det føles helt fantastisk! Dette var rett og slett skikkelig gøy, sa Sommer til Lofotposten etter målgang.



Anders Sommer løp først over målstreken. (Foto: Kevin Dybfest Jørgensen/Lofotposten)



Det ble en tett duell hele veien, og bare ett minutt skilte ned til Anders Vestøl (NTNUI Orientering) som ble nummer to med 3.26.11. Sondre Taugbøl Lomeland (SK Vidar) tok tredjeplassen med 3.29.38, foran Erik Herne (OK Ravinen, 3.30.29) og Brynjar Forseth (Leinstrand IL, 3.31.26).

Topp 5 | 32 km menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Anders Sommer Varegg Fleridrett M 3:25:07.0 2 Anders Vestøl Ntnui Orientering M 3:26:11.0 3 Sondre Taugbøl Lomeland SK Vidar M 3:29:38.0 4 Erik Herne OK Ravinen M 3:30:29.0 5 Brynjar Forseth Leinstrand IL M 3:31:26.0

Svenske Johanna Gelfgren løp alene i front

I kvinneklassen ble det svensk seier. Johanna Gelfgren (Hoka/Örgryte IS) løp inn til 3.50.35 og vant med over elleve minutters margin til Mari Hetlesæter (NTNUI), som noterte 4.02.07. Julie Waltenberg (Lyngen/Karnes IL) fulgte tett bak på 4.02.26, mens Tine Alfstad Olsen (TIF Viking, 4.10.46) og Ingrid Syltern Nerland (Gular IL, 4.10.51) kompletterte topp fem.



Svenske Johanna Gelfgren kunne juble for seier på 32 kilometeren. (Foto: Kevin Dybfest Jørgensen/Lofotposten)



- Jeg trodde Johaug var rett bak meg hele veien, så jeg følte meg jaget, sa Gelfgren til Lofotposten.

- Den flate siste delen var verst, det er der jeg sliter mest, fortsatte hun.



Fornøyd og sliten. (Foto: Kevin Dybfest Jørgensen/Lofotposten)



Therese Johaug, som tidligere har vunnet løpet, stilte til start også i år, men valgte å ta det “rolig”.

- Det var en fantastisk fin naturopplevelse. Løypa var mer teknisk krevende enn de to forrige årene, men en nydelig tur. Jeg tok det som en halvhard langtur denne gangen, sa hun. Johaug ble nummer 11 med tiden 4.19.50.

Topp 5 | 32 km kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Johanna Gelfgren Hoka/Örgryte IS K 3:50:35.0 2 Mari Hetlesæter Ntnui K 4:02:07.0 3 Julie Waltenberg Lyngen/Karnes IL K 4:02:26.0 4 Tine Alfstad Olsen TIF Viking - Langrenn K u 20 4:10:46.0 5 Ingrid Syltern Nerland Gular IL K 4:10:51.0

Tidligere skiskytter Tiril Eckhoff var også med på 32-kilometeren, men med avslappet innstilling.

- Jeg har null resultatmål. Jeg er dårlig trent, men stiller med godt utstyr og mye fjelltid, sa hun før start. Hun endte på 17. plass med tiden 4.25.58.



Se bildeserie fra Lofoten Skyrace i Lofotposten



Mirjam Saarheim tok sin fjerde seier

På 15-kilometeren ble det hjemmeseier til Mirjam Saarheim fra Lofoten Løpeklubb. Med 1.41.35 tok hun sin fjerde seier i Lofoten Skyrace og befestet posisjonen som løpets mestvinnende kvinne.

- Vi lokale kjenner fjellene godt, og jeg trives best når det er teknisk, sa Saarheim før løpet til Lofotposten. Hun hadde egentlig håpet å løpe 32-kilometeren, men slet med knærne og valgte den kortere distansen.



Mairjam Saarheim har lang og god erfaring med å løpe i Lofotens fjell. Her fra Lofoten High5 i 2018.



Bak henne fulgte Ingrid Halvorsen Folvik (Bergen, 1.46.54) og Sigrid Heradstveit (Bønes, 1.50.25). Marie Gjeruldsen (Oslo, 1.50.35) og Anine Rabe (Tønsberg, 1.54.20) rundet av topp fem.



Topp 5 | 15 km kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Mirjam Saarheim Lofoten Løpeklubb K 1:41:35.0 2 Ingrid Halvorsen Folvik Bergen K 1:46:54.0 3 Sigrid Heradstveit Bønes K 1:50:25.0 4 Marie Gjeruldsen Oslo K 1:50:35.0 5 Anine Rabe Tønsberg K 1:54:20.0

Comeback og kjempestemning

I herreklassen på 15 km var det Sebastian Conrad Håkansson fra Harstad som var raskest. Han vant på 1.27.59 og fikk endelig lønn for innsatsen etter en periode med skadeproblemer.

- Jeg er veldig fornøyd med at kroppen responderte såpass bra. Det var et enormt bra arrangement med spektakulær natur, så da klarer man å presse på litt ekstra. Det var uvant å springe konkurranse igjen etter det som har vært et langt skademareritt med operasjon av hælen oktober sist år. Noen ganger betyr det litt ekstra å krysse målstreken, det her var en slik gang. Kjente det mot slutten, men forhåpentligvis kommer man greit fra det og kan fortsette progresjonen fremover, forteller Håkansson til Kondis.



Sebastian Conrad Håkansson er svært fornøyd med å kunne konkurrere igjen. Her fra Kondis sitt hovedintervju i magasin nummer 5 i 2021. (Foto: Linn Charlotte Eide)



Henning Mæhle (Oslo) tok andreplassen på 1.31.54, mens Joel Golsäter (OK Kåre) ble nummer tre med 1.35.07. Deretter fulgte Nils Kristen Sandtrøen (FIK Ren-Eng, 1.38.37) og Oskar Lockert Skjold (Åsen IL, 1.39.20).

Topp 5 | 15 km menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Sebastian Conrad Håkansson Harstad M 1:27:59.0 2 Henning Mæhle Oslo M 1:31:54.0 3 Joel Golsäter OK Kåre M 1:35:07.0 4 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng M 1:38:37.0 5 Oskar Lockert Skjold Åsen IL M 1:39:20.0

Kvinneflertall på 15-kilometeren

Totalt stilte nøyaktig 1500 løpere til start i Lofoten Skyrace fordelt på de to hoveddistansene. 32-kilometeren hadde 501 menn og 389 kvinner på start, mens 15-kilometeren hadde hele 400 kvinner, nesten dobbelt så mange som herreklassen (210).



Se flere resultater her