Den første norske gullmedaljen i dette mesterskapet gikk til Andrea Nygård Vie som gjorde et godt disponert løp på 3000 meter hinder. 

I finalen så vi raskt hvem som var favorittene, det ble raskt en ledertrio med Andrea Nygård Vie, Jule Jutta Lindner fra Tyskland og Karolína Jarošová fra Tsjekkia. Disse tre hadde de suverent beste tider som årsbeste før konkurransen, godt under 10 minutter. Ingen av konkurrentene hadde gjort tilsvarende løp, så har var det de tre med størst kapasitet som skulle gjøre opp om EM-tittelen.

Andrea Nygård Vie løp offensivt og var i fronten av trioen store deler av løpet. Etter ca. 2000 meter forsvant plutselig Karolína Jarošová ut med skade, og dermed var en av Andreas største konkurrenter borte. Men Andrea Nygård Vie viste styrken sin de siste rundene, og hadde ikke problemer med å holde unna for Jule Jutta Lindner.

Jule Jutta Lindner tok sølvet. Bak henne ble det etter Jarošovás sorti en kamp om bronsemedaljen, men her var det en annen tsjekker, Ema Berková, som viste styrke og tok en klar tredjeplass.

U20-EM går denne helgen i Tampere, Finland.

De tre medaljene gikk til Jule Jutta Lindner, Andrea Nygård Vie og Ema Berková. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter hinder kvinner, finale:

RankAthlete Mark 
1Andrea Nygård VieNOR9:57.59 
2Jule Jutta LindnerGER9:58.77 
3Ema BerkováCZE10:09.71PB
4Zoe BourhisFRA10:14.11PB
5Hana VítkováCZE10:22.16PB
6Mejra MehmedovicSRB10:22.57 
7Millie GoldGBR10:24.59 
8Stela FernandesPOR10:24.74NU20R
9Daria DubenetsUKR10:27.95 
10Emilie RomanetFRA10:30.97 
11Dearbhla AllenIRL10:36.03 
12Olivia McGheeGBR10:41.24 
13Caoimhe FlanneryIRL10:43.73 
14Lemonia Marina KioulouGRE10:56.84 
 Karolína JarošováCZEDNF 
 Ines HeraultESPDQ 
Kampen om medaljene så først ut til å stå mellom de tre favorittene Jule Jutta Lindner (fremst), Andrea Nygård Vie og Karolína Jarošová. (Foto Einar Børve)