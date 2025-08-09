Den første norske gullmedaljen i dette mesterskapet gikk til Andrea Nygård Vie som gjorde et godt disponert løp på 3000 meter hinder.

I finalen så vi raskt hvem som var favorittene, det ble raskt en ledertrio med Andrea Nygård Vie, Jule Jutta Lindner fra Tyskland og Karolína Jarošová fra Tsjekkia. Disse tre hadde de suverent beste tider som årsbeste før konkurransen, godt under 10 minutter. Ingen av konkurrentene hadde gjort tilsvarende løp, så har var det de tre med størst kapasitet som skulle gjøre opp om EM-tittelen.

Andrea Nygård Vie løp offensivt og var i fronten av trioen store deler av løpet. Etter ca. 2000 meter forsvant plutselig Karolína Jarošová ut med skade, og dermed var en av Andreas største konkurrenter borte. Men Andrea Nygård Vie viste styrken sin de siste rundene, og hadde ikke problemer med å holde unna for Jule Jutta Lindner.

Jule Jutta Lindner tok sølvet. Bak henne ble det etter Jarošovás sorti en kamp om bronsemedaljen, men her var det en annen tsjekker, Ema Berková, som viste styrke og tok en klar tredjeplass.

U20-EM går denne helgen i Tampere, Finland.

De tre medaljene gikk til Jule Jutta Lindner, Andrea Nygård Vie og Ema Berková. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter hinder kvinner, finale:

Rank Athlete Mark 1 Andrea Nygård Vie NOR 9:57.59 2 Jule Jutta Lindner GER 9:58.77 3 Ema Berková CZE 10:09.71 PB 4 Zoe Bourhis FRA 10:14.11 PB 5 Hana Vítková CZE 10:22.16 PB 6 Mejra Mehmedovic SRB 10:22.57 7 Millie Gold GBR 10:24.59 8 Stela Fernandes POR 10:24.74 NU20R 9 Daria Dubenets UKR 10:27.95 10 Emilie Romanet FRA 10:30.97 11 Dearbhla Allen IRL 10:36.03 12 Olivia McGhee GBR 10:41.24 13 Caoimhe Flannery IRL 10:43.73 14 Lemonia Marina Kioulou GRE 10:56.84 Karolína Jarošová CZE DNF Ines Herault ESP DQ