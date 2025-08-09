Andrea Nygård Vie er europamester på 3000 meter hinder
Det ble en norsk gullmedalje i U20-EM da Andrea Nygård Vie vant 3000 meter hinder
Den første norske gullmedaljen i dette mesterskapet gikk til Andrea Nygård Vie som gjorde et godt disponert løp på 3000 meter hinder.
I finalen så vi raskt hvem som var favorittene, det ble raskt en ledertrio med Andrea Nygård Vie, Jule Jutta Lindner fra Tyskland og Karolína Jarošová fra Tsjekkia. Disse tre hadde de suverent beste tider som årsbeste før konkurransen, godt under 10 minutter. Ingen av konkurrentene hadde gjort tilsvarende løp, så har var det de tre med størst kapasitet som skulle gjøre opp om EM-tittelen.
Andrea Nygård Vie løp offensivt og var i fronten av trioen store deler av løpet. Etter ca. 2000 meter forsvant plutselig Karolína Jarošová ut med skade, og dermed var en av Andreas største konkurrenter borte. Men Andrea Nygård Vie viste styrken sin de siste rundene, og hadde ikke problemer med å holde unna for Jule Jutta Lindner.
Jule Jutta Lindner tok sølvet. Bak henne ble det etter Jarošovás sorti en kamp om bronsemedaljen, men her var det en annen tsjekker, Ema Berková, som viste styrke og tok en klar tredjeplass.
U20-EM går denne helgen i Tampere, Finland.
Resultater 3000 meter hinder kvinner, finale:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Andrea Nygård Vie
|NOR
|9:57.59
|2
|Jule Jutta Lindner
|GER
|9:58.77
|3
|Ema Berková
|CZE
|10:09.71
|PB
|4
|Zoe Bourhis
|FRA
|10:14.11
|PB
|5
|Hana Vítková
|CZE
|10:22.16
|PB
|6
|Mejra Mehmedovic
|SRB
|10:22.57
|7
|Millie Gold
|GBR
|10:24.59
|8
|Stela Fernandes
|POR
|10:24.74
|NU20R
|9
|Daria Dubenets
|UKR
|10:27.95
|10
|Emilie Romanet
|FRA
|10:30.97
|11
|Dearbhla Allen
|IRL
|10:36.03
|12
|Olivia McGhee
|GBR
|10:41.24
|13
|Caoimhe Flannery
|IRL
|10:43.73
|14
|Lemonia Marina Kioulou
|GRE
|10:56.84
|Karolína Jarošová
|CZE
|DNF
|Ines Herault
|ESP
|DQ