Andrea er en av medaljefavorittene på 3000 meter hinder, hun er en av de få deltagere i U20-EM som har løpt distansen på under 10 minutter, med en fersk pers på 9,51,72 , fra  Folksam GP i Gøteborg i juli i år.

I kvalifiseringsforsøket gjorde hun et fornuftig løp og la seg bak de fremste og holdt seg lenge på en 4 – 5 plass i feltet. Det hold henne unne trøbbelet lenger bak, der det var flere fall i vanngraven, og en løper som kolliderte med et hinder.

Først da det nærmet seg passering siste runde økte Andrea farten og vant heatet kontrollert. Det er de fem beste i hvert av de to heatene som går videre, samt de fem beste tidene totalt.

I Andreas heat var det den franske jenta som ble nummer fem, og den siste som gikk videre. Sterkt gjort etter at hun hadde to bad i vanngraven.

Sara Yasmin Abid disket etter sterkt løp

I den andre kvalifiseringsheatet hadde vi med Sara Yasmin Abid. Hun løp kontrollert og jevnt, og var med i hovedgruppen til det gjenstod tusen meter. Da økte farten på de fremste i denne gruppen, og Sara slet med å holde følge. I den siste vanngraven hadde hun et skikkelig magaplask i vanngraven, men hun kom seg greit opp igjen til en tid i mål som ble registrert som 10:30. Dette ville i så fall vært ny pers, men hun ble dessverre disket på grunn av at hun hadde vært utenfor godkjent bane. Det var synd for Tjalve-løperen, for hun kunne ellers hatt en mulighet til å gå videre til finalen på tid.

Alle resultater

Her kommer Sara Yasmin Abid seg greit gjennom vanngraven, men i den i siste passeringen ble det et skikkelig bad. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter hinder, heat 1:

RankAthlete Mark  
1Andrea Nygård VieNOR10:21.95 Q
2Ema BerkováCZE10:22.74 Q
3Hana VítkováCZE10:23.49 Q
4Daria DubenetsUKR10:23.63PBQ
5Zoe BourhisFRA10:26.23 Q
6Dearbhla AllenIRL10:27.16PBq
7Olivia McGheeGBR10:31.05 qR
8Nadia SotoESP10:31.32PB 
9Ioanna StamatopoulouGRE10:31.78PB 
10Amaja RahmSUI10:34.78  
11Michalina ThammPOL10:35.52  
12Viviána PopovicováSVK10:54.01  
13Alisa EmaldynovaFIN10:56.82  
14Astrid van BreedamBEL11:00.88  
15Maria João PimentelPOR11:01.01  
16Leila ColussiITA11:04.65  
17Alice SamuelssonSWE11:08.49  

Resultater 3000 meter hinder, heat 2:

RankAthlete Mark  
1Mejra MehmedovicSRB10:20.59SBQ
2Jule Jutta LindnerGER10:21.39 Q
3Millie GoldGBR10:21.75PBQ
4Ines HeraultESP10:24.08PBQ
5Karolína JarošováCZE10:24.39 Q
6Emilie RomanetFRA10:27.48 q
7Stela FernandesPOR10:27.77PBq
8Lemonia Marina KioulouGRE10:29.65PBq
9Caoimhe FlanneryIRL10:30.33PBq
10Naomi Ben DavidISR10:31.98PB 
11Adéle MartinFRA10:40.33  
12Sofia SideniusITA10:50.69  
13Lara BalažicSLO10:51.16  
14Elanur SenTUR11:12.02  
 Sara Yasmin AbidNOR
DQ
TR17.2.4 
 Asia BernardiniITA
DQ
  