Andrea er en av medaljefavorittene på 3000 meter hinder, hun er en av de få deltagere i U20-EM som har løpt distansen på under 10 minutter, med en fersk pers på 9,51,72 , fra Folksam GP i Gøteborg i juli i år.

I kvalifiseringsforsøket gjorde hun et fornuftig løp og la seg bak de fremste og holdt seg lenge på en 4 – 5 plass i feltet. Det hold henne unne trøbbelet lenger bak, der det var flere fall i vanngraven, og en løper som kolliderte med et hinder.

Først da det nærmet seg passering siste runde økte Andrea farten og vant heatet kontrollert. Det er de fem beste i hvert av de to heatene som går videre, samt de fem beste tidene totalt.

I Andreas heat var det den franske jenta som ble nummer fem, og den siste som gikk videre. Sterkt gjort etter at hun hadde to bad i vanngraven.

Sara Yasmin Abid disket etter sterkt løp

I den andre kvalifiseringsheatet hadde vi med Sara Yasmin Abid. Hun løp kontrollert og jevnt, og var med i hovedgruppen til det gjenstod tusen meter. Da økte farten på de fremste i denne gruppen, og Sara slet med å holde følge. I den siste vanngraven hadde hun et skikkelig magaplask i vanngraven, men hun kom seg greit opp igjen til en tid i mål som ble registrert som 10:30. Dette ville i så fall vært ny pers, men hun ble dessverre disket på grunn av at hun hadde vært utenfor godkjent bane. Det var synd for Tjalve-løperen, for hun kunne ellers hatt en mulighet til å gå videre til finalen på tid.

Her kommer Sara Yasmin Abid seg greit gjennom vanngraven, men i den i siste passeringen ble det et skikkelig bad. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter hinder, heat 1:

Rank Athlete Mark 1 Andrea Nygård Vie NOR 10:21.95 Q 2 Ema Berková CZE 10:22.74 Q 3 Hana Vítková CZE 10:23.49 Q 4 Daria Dubenets UKR 10:23.63 PB Q 5 Zoe Bourhis FRA 10:26.23 Q 6 Dearbhla Allen IRL 10:27.16 PB q 7 Olivia McGhee GBR 10:31.05 qR 8 Nadia Soto ESP 10:31.32 PB 9 Ioanna Stamatopoulou GRE 10:31.78 PB 10 Amaja Rahm SUI 10:34.78 11 Michalina Thamm POL 10:35.52 12 Viviána Popovicová SVK 10:54.01 13 Alisa Emaldynova FIN 10:56.82 14 Astrid van Breedam BEL 11:00.88 15 Maria João Pimentel POR 11:01.01 16 Leila Colussi ITA 11:04.65 17 Alice Samuelsson SWE 11:08.49

Resultater 3000 meter hinder, heat 2: