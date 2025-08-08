Andrea Nygård Vie greit til finalen på 3000 meter hinder i U20-EM
Andrea Nygård Vie gjorde ingen feil og sikret seg finaleplassen i et løp som hadde drama lenger bak i feltet. Sara Yasmin Abid ble disket i sitt heat.
Andrea er en av medaljefavorittene på 3000 meter hinder, hun er en av de få deltagere i U20-EM som har løpt distansen på under 10 minutter, med en fersk pers på 9,51,72 , fra Folksam GP i Gøteborg i juli i år.
I kvalifiseringsforsøket gjorde hun et fornuftig løp og la seg bak de fremste og holdt seg lenge på en 4 – 5 plass i feltet. Det hold henne unne trøbbelet lenger bak, der det var flere fall i vanngraven, og en løper som kolliderte med et hinder.
Først da det nærmet seg passering siste runde økte Andrea farten og vant heatet kontrollert. Det er de fem beste i hvert av de to heatene som går videre, samt de fem beste tidene totalt.
I Andreas heat var det den franske jenta som ble nummer fem, og den siste som gikk videre. Sterkt gjort etter at hun hadde to bad i vanngraven.
Sara Yasmin Abid disket etter sterkt løp
I den andre kvalifiseringsheatet hadde vi med Sara Yasmin Abid. Hun løp kontrollert og jevnt, og var med i hovedgruppen til det gjenstod tusen meter. Da økte farten på de fremste i denne gruppen, og Sara slet med å holde følge. I den siste vanngraven hadde hun et skikkelig magaplask i vanngraven, men hun kom seg greit opp igjen til en tid i mål som ble registrert som 10:30. Dette ville i så fall vært ny pers, men hun ble dessverre disket på grunn av at hun hadde vært utenfor godkjent bane. Det var synd for Tjalve-løperen, for hun kunne ellers hatt en mulighet til å gå videre til finalen på tid.
Alle resultater
Resultater 3000 meter hinder, heat 1:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Andrea Nygård Vie
|NOR
|10:21.95
|Q
|2
|Ema Berková
|CZE
|10:22.74
|Q
|3
|Hana Vítková
|CZE
|10:23.49
|Q
|4
|Daria Dubenets
|UKR
|10:23.63
|PB
|Q
|5
|Zoe Bourhis
|FRA
|10:26.23
|Q
|6
|Dearbhla Allen
|IRL
|10:27.16
|PB
|q
|7
|Olivia McGhee
|GBR
|10:31.05
|qR
|8
|Nadia Soto
|ESP
|10:31.32
|PB
|9
|Ioanna Stamatopoulou
|GRE
|10:31.78
|PB
|10
|Amaja Rahm
|SUI
|10:34.78
|11
|Michalina Thamm
|POL
|10:35.52
|12
|Viviána Popovicová
|SVK
|10:54.01
|13
|Alisa Emaldynova
|FIN
|10:56.82
|14
|Astrid van Breedam
|BEL
|11:00.88
|15
|Maria João Pimentel
|POR
|11:01.01
|16
|Leila Colussi
|ITA
|11:04.65
|17
|Alice Samuelsson
|SWE
|11:08.49
Resultater 3000 meter hinder, heat 2:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Mejra Mehmedovic
|SRB
|10:20.59
|SB
|Q
|2
|Jule Jutta Lindner
|GER
|10:21.39
|Q
|3
|Millie Gold
|GBR
|10:21.75
|PB
|Q
|4
|Ines Herault
|ESP
|10:24.08
|PB
|Q
|5
|Karolína Jarošová
|CZE
|10:24.39
|Q
|6
|Emilie Romanet
|FRA
|10:27.48
|q
|7
|Stela Fernandes
|POR
|10:27.77
|PB
|q
|8
|Lemonia Marina Kioulou
|GRE
|10:29.65
|PB
|q
|9
|Caoimhe Flannery
|IRL
|10:30.33
|PB
|q
|10
|Naomi Ben David
|ISR
|10:31.98
|PB
|11
|Adéle Martin
|FRA
|10:40.33
|12
|Sofia Sidenius
|ITA
|10:50.69
|13
|Lara Balažic
|SLO
|10:51.16
|14
|Elanur Sen
|TUR
|11:12.02
|Sara Yasmin Abid
|NOR
DQ
|TR17.2.4
|Asia Bernardini
|ITA
DQ