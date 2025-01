Sterk avslutning og europeisk rekord

Med to kilometer igjen var det fem løpere igjen i tetgruppen. Almgren hang med og så sterk ut med 800 meter igjen til målstreken. Det fem mann store feltet begynte å sprekke, men Almgren holdt tempoet oppe og hang med som tredjemann inn på det lange oppløpet, bakDominic Lokinyomo Lobalu og Vincent Langat. På de siste meterene avsluttet svensken med en knallsterk spurt. Med en sluttid på 26.53 nærmest smadret han den europeiske rekorden med 11 sekunder. Den tidligere rekorden ble satt av Etienne Daguinos for et par måneder siden, og var 27.04.

- Det føles fantastisk! Jeg hadde noen gode treninger de siste dagene, så jeg visste at jeg var i god form. Vi fikk vite før start at fartsholderen var syk, så vi visste ikke helt hvordan det skulle gå. Jeg følte meg mer selvsikker her i år enn i fjor, sa Almgren etter løpet.



Det ser ut til at 5 kilometersplittene var på 13.43 og 13.10 (uoffisielt), noe som er utrolig sterkt!



