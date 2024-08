Det ble norsk jubel på den tredje dagen av junior-VM i friidrett, med en gullmedalje på 3000 meter. Andreas Fjeld Halvorsen tok seieren i finalen på 3000 meter med god kontroll, og skaffet dermed den første norske medaljen i dette mesterskapet.

På forhånd visste vi at Andreas hadde en av de beste personlige bestetidene av alle de 22 løperne på startstreken, men i et mesterskap skal det konkurreres før medaljene deles ut, og her var mange sterke løpere.

Andreas Fjeld Halvorsen gjorde et klokt løp, han lå de første rundene i den fremste delen av feltet, som lå nokså kompakt på grunn av det rolige åpningstempoet. Etter hvert ble det satt fart, og Andreas passet hele tiden på å holde seg i den fremste delen. Da det ringte for siste runde han frem i front, og på den siste runden viste han at han hadde kontroll på både konkurrentene og fartsøkningen.

Kristian Bråthen Børve havnet på en 13. plass. 5000-meteren viste at han ikke er helt i toppform.

Både Andreas Fjeld Halvorsen og Håkon Moe Berg er medaljekandidater også på 1500 meter. Finalen der går natt til mandag.

U20-VM foregår denne uken i Lima, Peru.

