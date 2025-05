På selveste nasjonaldagen stilte flere norske løpere til start i det prestisjetunge stevnet Spåret 5000 på Stockholms Stadion, som i år var en del av adidas Adizero Running Tour og hadde status som World Ranking Competition. Best av de norske ble Ull/Kisas Andreas Fjeld Halvorsen som løp inn til en imponerende tredjeplass i A-finalen, på 13.22,38.

Tiden var en personlig rekord med nesten ett minutt fra tidligere bestenotering på 14.16,75 satt under junior-NM i 2022. 19-åringen, som i fjor vant gull på 3000 meter under junior-VM, avanserte med dette til en 16. plass på den norske adelskalenderen gjennom tidene på 5000 meter, skriver friidrettsbloggen Friidrett1

- Jeg er veldig fornøyd med løpet og spesielt som en sesongåpning. Kroppen responderte veldig bra underveis, skrev Halvorsen til NRK etter løpet. Han innrømmer at han ble litt ivrig med 800 meter igjen og brukte kanskje litt mye krefter for tidlig, men var likevel svært fornøyd med gjennomføringen.

Halvorsen har fortsatt 1500 meter som hovedfokus fremover, og planlegger neste konkurranse i Toulouse (Frankrike) 28. mai.

Comeback for Magnus Tuv Myhre, EM-klar Ferdinand Kvan Edman

I det sterke A-heatet stilte også flere norske løpere. Tjalves Ferdinand Kvan Edman ble nummer seks med 13.30,22, en tid som gir ham billett til U23-EM i Bergen senere i sommer. Magnus Tuv Myhre tok syvendeplassen med 13.34,65. For Myhre, som løper for Tjalve, var det første konkurranse på bane på halvannet år.

- Det ble som ventet et tungt løp etter sykdom de siste dagene, men det viktigste nå er at han er i gang igjen, uttalte far og trener Tore Myhre til Ringsaker Blad.

Etter et høydeopphold i Spania med blant andre brødrene Ingebrigtsen, håper teamet rundt Myhre at han snart er tilbake i toppform. En mulig neste konkurranse kan bli Bislett Games 12. juni.

Magnus Tuv Myhre var endelig tilbake på friidrettsbanen. Her fra 2022. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)

Flere gode norske resultater

Det var enda flere norske utøvere i aksjon på den ærverdige arenaen som har huset hele 83 verdensrekorder.

Vegard Warnes fra Svorkmo løp i B-finalen og klokket inn på 13.40,65, en solid personlig rekord som også kvalifiserer ham til U23-EM.

I kvinneklassen var det Tjalves Maiken Homlung Prøitz som sto for den beste norske prestasjonen. Hun løp inn til 16.30,47 og ble nummer sju i A-finalen. Tiden er ny pers og holder også til kvalifisering for U23-mesterskapet i Bergen.



Maiken Homlung Prøitz ble nummer 7 i A-finalen. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)

Vetle Farbu-Solbakken fra BUL vant B-finalen med 13.55,63 og kom for første gang under 14 minutter. Også han forbedret persen med nærmere ett minutt og sikret seg U23-EM-kravet.

Se løpene her

A-finalen starter her på 2:23:15. De andre finalene finner du ved å spole tilbake i filmen.



Se resultater her