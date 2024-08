Vegmuseumsløpet arrangeres i den flotte parken til Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen. Løypa er 3,5 km, bra kupert på fine stier og grusveier. Løpet arrangert av Vegvesenet BIL i samarbeid med Litrim. Gausdal landhandleri var løpets sponsor.

Det niende og nest siste løpet i årets Sørdalskarusell er Olympiaparkløpet, der fellesstarten går onsdag 4. september kl. 1830.

Resultater fellesstart

Resultater virtuelt

Starten. Det var et vakkert skue da fellesstarten i årets Vegmuseumsløp gikk på parkeringsplassen til Norsk Vegmuseum med hele 183 løpere på startstreken.

Vinneren. Det ble et realt spurtoppgjør om å bli raskeste herreløper mellom Andreas Kvam fra Svorkmo NOI og Leif Christian Tallaksen fra Lillehammer IF, en duell som Andreas vant med 0,1 sekund. Her ser vi Andreas Kvam omtrent midtveis i løpet.

Nummer to. Fjorårsvinner i Vegmuseumsløpet Leif Christian Tallaksen fra Lillehammer IF (31) var i teten store deler av løpet, men han tapte spurtoppgjøret mot Andreas Kvam med 0,1 sekund. Her er ser vi Leif Christian Tallaksen omtrent midtveis i løpet med Torger Haukåen (1450) fra Sør-Vekkom lauparlag på hjul.

Kvinneduell. Det ble også kamp om å bli raskeste kvinne - en duell som Anna Helene Grønberg (21) fra Lillehammer IF i klasse K 16 – 19 år vant med 3,78 sekunder foran Ragnhild Haukåen (1446) i klasse K 20 – 29 år. Her ser vi de to duellantene omtrent midtveis i løpet.

Mads Buhaug (1438) fra Øyer-Tretten IF i klasse M 30 -39 år var framme i teten store deler av løpet sammen med Torger Haukåen (1450) fra Sør-Vekkom Lauparlag i klasse M 20 – 29 år, Andreas Kvam fra Svorkmo NOI, som ble løpets vinner og Jørgen Krogsæter (1453) fra Stampa Run Club. Jørgen leder nå Sørdalskarusellen sammenlagt før de siste to løpene med bare 3 sekunder foran Mads Buhaug

Klasse M 12 – 15 år. Trygve Ludahl Lagethon (1442) fra Øyer-Tretten If ble vinner av klasse M 12-15 år, foran John Raddum Skaug (1431) og Halvor Melbø (1397) fra Vingrom IL. Her er disse duellantene bra samlet midtveis i løpet, sammen med Ole Eirik Fuglehaug (1460) fra Ekrem i klasse M 20-29 år, Vemund Lien (473) fra Lillemammer IF i klasse aktive M 20-35 år og Torstein Hermansen (1459) fra NTG i klasse M 30 – 39 år.

Lang rekke med løpere på flotte turstier. Jens Ole Sætha (1420) fra Søre Ål i M 30-39 år leder her an i gruppa foran Lasse Braastad (1457) fra Sør-Vekkom lauparlag i M 20-29 år, Øyvind Hasli (delvis skjult) i M 40-49 år, Peter Andersen (99) fra Lillehammer i M 30-39 år, Truls Horten (1487) fra Lillehammer IF som ble vinner av M 16-19 år og Geir Sandbakken (1476) fra Nordre Ål løpeklubb som ble nr. 3 i M 40 – 49 år.

Raske kvinner. Hege Skari (16) fra Lillehammer Skiklub ble vinner av K 50 – 59 år, her foran Emma Solberg også fra Lillehammer Skiklub som ble nr. 2 i K 12 – 15 år. Bak følger Nicolai Mikalsen fra Hafjell Maskin i klasse M 20 – 29 år.

Aktive trimmere. Sørdalskarrusellen inspirerer mange til aktiv trim. Her der er tre av dem med målet i sikte, Helena Leppala-Richart fra Frankrike i klasse K 12- 15 år, Emma Juslin (32) fra SI Aktiv og Finland i klasse K 30-39 år og Frode Finne (45) fra Lillehammer Skiklub i klasse M 70 – 79 år.