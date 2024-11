Etter en høst med mye sykdom var Sigrid Jervell Våg klar over at hun ikke var i sin aller beste form. Persen hennes på halvmaraton er så sterk som 1.11.39, satt i Warsawa i mars i år. Nå ble tida 1.17.50, noe som holdt til andreplass. Vinner Devora Avramova fra Bulgaria vant på 1.15.08, mens Sigrid hadde god margin bak til beste serbiske løper på terdjeplass.

Sigrid forteller til Kondis at hun ble invitert til løpet som er nytt og som arrangøren ønsker å bygge opp fra år til år.

– Jeg takket ja på grunn av eventyrlyst og løpeglede! Å få oppleve en ny kultur og samtidig løpe er midt i blinken for meg. Det er litt kronglete å komme seg dit fordi du må kjøre fire timer fra Beograd, men setter du av tre dager slik jeg gjorde, får du en opplevelse for livet. Det røykes innendørs og snakkes litt dårlig engelsk, men folk er utrolig gjestfrie, og alle i hele byen hjelper til med å organisere dette løpet, forteller Sigrid Jervell Våg til Kondis.

I Strava-rapporten sin går Sigrid ganske detaljert inn på hvordan to sykdomsperioder i høst har påvirka formen, og hun skriver blant annet følgende:

"Med de rasjonelle brillene på hadde jeg forventet å være et stykke bak pers. Etter at jeg var i god form og perset på 5 km for 7 uker siden, har jeg hatt to sykdomsperioder som har sittet hardt i kroppen, og jeg har ikke fått trent vanlig volum og intensitet mer enn i ca. 2 uker sammenhengende. Det er for lite for meg hvis jeg skal stå hele halvmaratondistansen. At det ble 6 min bak pers framfor 3 min som kanskje var mer å forvente, forteller at kroppen responderte dårlig på at jeg pushet den gjennom Hytteplanmila forrige helg."

Hun skriver videre at hun i framtida vil prøve å være flinkere til å håndtere sykdomsperioder. Men de gode minnene fra løpet tar hun uansett med seg:

"Selv om Serbia-turen ble stang ut for meg som løper har jeg som menneske hatt en fantastisk helg, opplevd en ny by og møtt varme, hjelpsomme folk rundt hvert gatehjørne. Det teller også noe i det store bildet, selv om jeg i det lille bildet hater intenst å mislykkes!"

Sigrid Jervell Våg forteller til Kondis at det neppe var andre norske løpere med i løpet som også har 10 og 5 km på programmet.

– Jeg tror jeg var eneste norske på hele løpet og den første norske de fleste fra Novi Pazar har sett eller møtt.



Sigrid Jervell Våg var – inkludert en liten trykkfeil – en av plakatfigurene for løpet. (Arrangørfotomontasje)





Alle resultat



Oppholdet i serbiske Novi Pazar bød på mange fine opplevelser. (Foto: privat)