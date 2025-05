Andreplass til Yngvild Kaspersen på 56 kilometeren i Ultra-trail Snowdonia

Elleve norske løpere fullførte sist helgs Ultra-trail Snowdonia by UTMB som gikk i sol og varme. Yngvild Kaspersen ble best av de norske med andreplass på 56 kilometeren, men vi må også ta med at Jonathan Albon som bor i Norge, men løper for Storbritannia, gikk helt til topps på 104 kilometeren.