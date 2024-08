Milæ er i utgangspunktet kontrollmålt slik at tidene kan komme med på statistikken. Men arrangøren meldte følgende foran årets løp på sin Facebookside:

"Eneste forskjell fra tidligere er bruk av Sjøgata istedenfor Strandgata, på grunn av gravearbeid i gågata. Ettersom det er fravik i løypa på grunn av gravearbeidet, blir dessverre ikke den godkjent kontrollmålingen godkjent i år. Vi beklager dette."

Ut fra Stravaoppdateringene etter løpet ser det likevel ut som løypa har hatt sånn noenlunde riktig lengde. Kvinnevinner Ane Appelkvist målte 10,07 km, og klokka viste dermed 39.12 da hun passerte 10 km, mens den offisielle sluttida ble 39.30. I Strava-oppdateringen etter løpet skrev hun følgende:

"Litt for forsiktig ut fra start, burda vært litt meir offensiv der. Så vart litt ivrrig mellom 3 og 6 km, og fikk derfor kriga godt på mellom 7 og 10 🤓 Men nydelig temperatur, litt for my vind enkelte strekka, men bra løpevær lællom. Målet va sub 40, men va og litt gira på under 39. Endt opp med 39:12 på 10 km😎 Meeen veldig bra arrangement, nydelig løype og bra stemning 🙏🏽"

Ane Appeltun Stenseth løper for Namdal Løpeklubb, men er mest kjent som landslagsutøver i langrenn der sprint har vært hennes spesiale. Nå satser 29-åringen utenfor landslaget og fikk seg ei god økt i Mosjøen der hun hadde 2 minutters forsprang til Johanne Osen på andreplass.

I herreklassen var det jevnere, og vinner Magnus Beyer Brattli oppsummerte løpet slik i sin Strava-rapport:

"MILÆÆÆ 🥇 Flaks at Tor L. va dravillig i motvinden. Flaks at storkanonan hold seg heime og godt at man kan å spurte! Morsomt arrangement. Nøgd!😄"

Brattli løp på 35.18, mens Tor Larsson kom i mål på 35.24, så her har spurten tydeligvis vært god.

Best på 5 km ble Anna Orheim og Jonas Hiller Fladvad som løp på henholdsvis 22.41 og 17.58. Arrangementet var lagt opp slik at det på 5 km ble løpt én runde og på 10 km to runder.

I alt fullførte 155 løpere Milæ, mens 41 løp Halvmilæ på tid. I tillegg var det 5 km uten tidtaking og barneløp.



Milæ er en forholdsvis flat rundtur gjennom sentrale deler av Mosjøen.





Alle resultat