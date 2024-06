(Alle foto: Stein Arne Negård)

KM sprinten for Innlandet gikk på kartet Skarnes med målestokk 1:4000 (1:3000 for klasser 60, 70 og 80 år) og ekvidistanse 2 meter som er revidert 2024. Terrenget var sentrums- og boligområder med noe innslag av skog for noen av løypene. Det var stort sett lite kupering, men noe mer kupering i skogsområdet.Løypelengder fra 1,1 km til 2,8 km. Det var KM klasser i klassene D/H 13-14, 15-16, 17-20, 21, 40, 50, 60, 70 og 80.

Vinner av D21 ble Ane Malene Kolstad, Gjø-Vard OL D21 og i H21 Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK.

Pallen i D21 (fra venstre): 2. Emilie Holtet, 1. Ane Malene Kolstad og 3. Rikke Melstrøm.

Pallen i H21 (fra venstre): 2. Anders Gjølstad Røhnebæk, 1. Peder Gjølstad Røhnebæk og 3. Gaute Lindaas.

I eldste juniorklasse vant Ida Øverli Støen, Lillehammer OK D17-20 og Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange H17-20.

Pallen i D17-20 (fra venstre): 2. Lovisa Tyldum, 1. Ida Øverli Støen og 3. Mina Bleken Rud.

I D15-16 vant Pauline Gudim Valsgård, OK Moss, men kretsmester ble Margrethe Thirud, OL Toten-Troll. I H15-16 ble Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK kretsmester.

Vinner Pauline Guim Valsgård (til høyre) og pallen i KM i D15-16 1. Margrethe Thirud (i midten) og 2. Leonora Marie Jørgensen.

Pallen i H15-16 (fra venstre): 2. Lars Håvard Svarttjernet Strengelsund, 1. Aksel Tonjer Fingarsen og 3. Aleksander Holtet.

Kretsmestere i D13-14 ble Maren Bleken Rud, Vang OL og i H13-14 ble Elias Skaug-Danielsen, Elverum OK kretsmester.

Pallen i D13-14 (fra venstre): 1. Maren Bleken Rud, 2. Mari Sørlien Stenberg og 3. Solveig Elise Amundsen.

Pallen i H13-14 (fra venstre): 3. Ivan Christopher Nybakk-Djuve, 1. Elias Skaug_Danielsen og 2. Erik Jullum.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox