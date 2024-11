Lørdag 9. november arrangerte Strömstad Löparklubb den 29. utgaven av Novemberflåset ved Strömstad. Hoveddistansen var som vanlig den kontrollmålte 10 kilometer lange løypa. For de som syntes 10 km ble litt i lengste laget, var det et kortere alternativ på 5,3 km. I tillegg var det barneløp på 1 kilometer.

På 10 km vant Angelica Karlsen, Moss IL kvinneklassen på 37:55. På de neste plassene kom Elin Hognert på 42:12 og Anette Ramfjord på 46:30.

I herreklassen på 10 km var det hjemmefavoritt Mikael Ekvall, som løper for arrangørklubben Strömstad Löplaklubb, som vant på sterke 31:17. Norsk ble det på de to neste plassene ved Hamse Looyar fra Moss på 33:07 og Even Løvås, Halden Løpeklubb på 34:02. Looyar hadde for øvrig dagen i forveien løpt halvmaraton på 1.11.43 under Jessheim Vintermaraton hvor han kom på 4. plass totalt.

Den 5,3 km lange løypa i Strømstad vant Markus Pålsson på 19:44, mens Lisa Simonsson vant kvinneklassen på 23:27.

Det var i år 133 som fullførte løpet, rundt 40 prosent av disse var norske. Dette var fordelt som 66 på 10 km, 31 på 5,3 km og 36 i det 1 km lange barneløpet, og var en god økning fra i fjor da 113 fullførte. Deltakerrekorden er fra 2018 da 137 fullførte en av distansene i Novemberflåset.



Totalt var det 133 som fullførte årets utgave av Novemberflåset. Dette var 20 flere enn i fjor. (Foto: arrangøren)

Starten har gått og løpets vinner Mikael Ekvall har lagt seg i tet. (Foto: arrangøren)



Angelica Karlsen ledet kvinneklassen fra start til mål. (Foto: arrangøren)



