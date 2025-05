Det er to ulike løyper i Zegama, den klassiske fjell-løypen på 42 km som inngår i Golden Trail World Series, med 2.736 høydemeter. Denne gikk på søndag 25. mai, der Stian Angermund og Ida Robsahm gjorde gode norske plasseringer. Men på lørdagen gikk Zegama-Aizkorri Vertikal Kilometer, som altså er en ren motbakke med tusen høydemeter.

Vi fikk her en veldig god norsk prestasjon fra Anita Iversen Lilleskare som løp seg opp og inn til en sølvmedalje i dette løpet. På sin Instagramkonto skriver hun om løpet sitt slik:

@zegamaaizkorri 2025 ble en fantastisk opplevelse! Tusenvis av tilskuere og for en stemning og energi!

Zegama VK: 1000 hm, 3,5 km og kom meg inn på en 2.plass. Har alltid sagt: jo brattere, jo bedre, og det var spot on i denne løypen!

@trailtwins08 løp junior trail U20 og fikk en fantastisk bronsemedalje og 6.plass!

Vi gleder oss allerede til neste år:

Zegama is Zegama for real!!!