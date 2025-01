- Jeg er godt fornøyd med løpet. Jeg har ikke gjort noen feil, selv om jeg ikke er helt sikker på at jeg har tatt de beste veivalgene alle steder, sa Anne Ulvensøen etter målgang på mellomdistansen under lørdagens verdenscupen i ski-o på Sjusjøen.

Et verdenscupløp hvor den norske jenta løftet seg fra 8. plass på fredagens sprint til seier på mellomdistansen. Seieren ble sikret med over minuttet ned til Amanda Yli Futka fra Finland, med Daisy Kudre Schnyder på 3. plass. Nest best av de norske damene lørdag ble Synne Strand med 11. plass.

Anna Ulvensøen vant lørdagens verdenscup. (Foto: Stein Arne Negård)

Seierspallen på lørdagens mellomdistanse. (Foto: Stein Arne Negård)

Daisy Kudre Schnyder fra Estland ble nummer 3 lørdag. (Foto: Stein Arne Negård)

Seierspallen i U23 kvinner. (Foto: Stein Arne Negård)

10 beste kvinner - 6490 m - 51 startende Plass Navn Nasjon Tid Diff Km-tid 1 Anna Ulvensoen Norway 40:25 6:13 2 Amanda Yli Futka Finland 41:28 +1:03 6:23 3 Daisy Kudre Schnyder Estonia 41:57 +1:32 6:27 4 Maria Hoskari Finland 42:04 +1:39 6:28 5 Ella Turesson Sweden 42:18 +1:53 6:31 6 Magdalena Olsson Sweden 42:19 +1:54 6:31 7 Heta Virtanen Finland 42:45 +2:20 6:35 8 Alina Niggli Switzerland 42:49 +2:24 6:35 9 Nelly Martensson Sweden 43:16 +2:51 6:40 10 Sari Vaaranen Finland 43:54 +3:29 6:45 Øvrige norske: 11 Synne Strand Norway 43:59 +3:34 6:46 17 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Norway 44:43 +4:18 6:53 18 Evine Westli Andersen Norway 45:08 +4:43 6:57 20 Idunn Strand Norway 45:55 +5:30 7:04 22 Ingeborg Roll Mosland Norway 46:35 +6:10 7:10 24 Frida Haugskott Norway 47:23 +6:58 7:18 30 Ane Sofie Krogh Norway 48:31 +8:06 7:28 33 Marie Kravdal Norway 50:32 +10:07 7:47 37 Ida Oeverli Stoeen Norway 52:29 +12:04 8:05 40 Emilie Westli Andersen Norway 55:13 +14:48 8:30 45 Ellen Margrete Stubban Hygen Norway 58:06 +17:41 8:57 46 Ane Malene Kolstad Norway 59:52 +19:27 9:13 Alle resultater lørdag

Samme rivaler i herreklassen

I herreklassen var det på mange måter «samme melodi» som fredag. Da var det delt seier mellom Jørgen Baklid og Jonatan Ståhl. Lørdag var førstnevnte 17 sekunder kjappere enn sin svenske rival, og kunne juble for andre verdenscupseier på rappen.

Hans kjappe beslutninger kombinert med fysiske styrke var nok til å sikre en ny verdenscupseier. Lørdag kompletterte Andrey Lamov pallen snaue halvminuttet bak Baklid. Vegard Gulbrandsen, som ble nummer 4 fredag, gjorde et nytt godt løp og ble belønnet med 6. plass.

På 8. plass finner vi Teodor Mo Hjelseth som med det ble verdensmester i U23-klassen. Fredagens konkurranse var hans første hardøkt etter sykdom, men lørdag var han rappere i kroppen og kraftigere i stavtakene, noe som altså gå VM-gull i U23-klassen.

Ole Gunnar Kleppa Madslien ble nummer 5 i denne klassen og 18. plass totalt. Henrik Fredriksen Aas, Styrk Hundseid Kamsvåg og Eskil Frøisland gjorde også gode løp og gikk inn til henholdsvis 9.-, 10.- og 11. plass.

- I dag er det utrolig bra innsats! Tre stykker på toppen av pallen er mer enn vi kunne håpe på, og i herreklassen er det mange som presterer veldig bra, sa landslagstrener Christian Hohl etter lørdagens konkurranser. Kilde: Norsk Orientering.

Jørgen Baklid på vei til sin andre seier lørdag. (Foto: Stein Arne Negård)

Jonatan Stahl ble andremann lørdag. (Foto: Stein Arne Negård)

Svenske Andrei Lamov besatte 3. plassen. (Foto: Stein Arne Negård)

Teodor Mo Hjelseth vant U23-klassen på mellomdistansen. (Foto: Stein Arne Negård)

De seks beste i herreklassen lørdag. (Foto: Stein Arne Negård)

De seks beste i U23-klassen på mellomdistansen. (Foto: Stein Arne Negård)

10 beste menn - 7650 m - 70 startende Plass Navn Nasjon Tid Diff Km-tid 1 Jorgen Baklid Norway 39:25 5:09 2 Jonatan Stahl Sweden 39:42 +0:17 5:11 3 Andrei Lamov Sweden 39:53 +0:28 5:12 4 Aapo Viippola Finland 40:19 +0:54 5:16 5 Eevert Toivonen Finland 41:08 +1:43 5:22 6 Vegard Gulbrandsen Norway 41:14 +1:49 5:23 7 Gion Schnyder Switzerland 41:28 +2:03 5:25 8 Teodor Mo Hjelseth Norway 41:37 +2:12 5:26 9 Henrik Fredriksen Aas Norway 42:19 +2:54 5:31 10 Styrk Kamsvaag Norway 42:21 +2:56 5:32 Øvrige norske: 11 Eskil Froisland Norway 42:29 +3:04 5:33 18 Ole Gunnar Kleppa Madslien Norway 43:49 +4:24 5:43 20 Bjornar Kvale Norway 44:00 +4:35 5:45 22 Lars Lien Norway 44:35 +5:10 5:49 23 Tuomas Outinen Finland 44:39 +5:14 5:50 25 Axel Aalde Norway 44:56 +5:31 5:52 29 Anton Sjokvist Norway 45:15 +5:50 5:54 32 Andreas Myrvold Skovlyst Norway 45:53 +6:28 5:59 35 Aslak Heimdal Norway 46:31 +7:06 6:04 37 Eirik Frost Norway 47:07 +7:42 6:09 51 Even Lien Norway 49:30 +10:05 6:28 56 Simen Sommerstad Roste Norway 50:45 +11:20 6:38 66 Martin Christoffer Borg Norway 1:04:44 +25:19 8:27

Alle resultater lørdag



188 løpere stilte til start lørdag ettermiddag på publikumsløp og norgescup i juniorklassene D/H 17-20. Her vant Helene Scheele D17-20, og Frode Wallberg var best i H17-20.

Alle resultater publikumsløp og NC junior lørdag