Løvnes' imponerende tid var bedre enn den 45 år gamle rekorden på 4.36.0, som ble satt av Gunvor Hilde i 1979. Løvnes, som representerer Tjalve, har allerede markert seg som en av Norges mest lovende mellomdistanseløpere. Dette er hennes andre rekord for året, etter at hun tidligere i vinter satte norsk innendørsrekord på 1000 meter med tiden 2.43.47.

Under lørdagens løp endte Løvnes på en femteplass i et sterkt internasjonalt felt. Taryn Rawlings vant løpet med tiden 4.27.91, tett fulgt av Rachel McArthur på 4.29.14 og Taylor Werner på 4.30.57. Løvnes' tid på 4.33.89 sikret henne altså en ny norsk U23-rekord og føyer seg inn i rekken av gode resultater for henne denne sesongen.



Plass Navn Klubb / Lag Tid 1 Taryn RAWLINGS ADIDA 4:27.91 2 Rachel MCARTHUR ASICS 4:29.14 3 Taylor WERNER PUMA 4:30.57 4 Vera HOFFMAN CDLUX 4:32.68 5 Anne Gine LØVNES TJALV 4:33.89 6 Idaira PRIETO SUAREZ UNATT 4:38.33 7 Hannah CAMERON ABERD 4:41.39 8 Sarah CALVERT LIVAD 4:42.24 9 Laura MAASIK UNATT 4:47.58 Emily MCNICOL LAWD DNF Jennifer RANDALL ORTC DNF Jill CHERRY VPCOG DNF

Se løpet her



Hopp til 5:30:00 hvis ikke filmen starter der automatisk.