Mennenes løp

Herrenes løp startet klokken 09:00, og det ble åpnet i et kontrollert tempo uten noen avgjørende handlinger før ved spurten, hvor alle favorittene fortsatt var samlet i hovedfeltet.

Ved dagens eneste spurtpunkt, 21,7 km ut i løpet, var det Simen Ramstad fra Team Kaffebryggeriet DRIV som krysset linjen først, fulgt av Anton Persson fra Team Ramudden og Vebjørn Moen fra Team Eksjöhus.

På vei til klatrepunktet holdt en stor gruppe fortsatt sammen i front, med flere lag som skiftet på å holde ledelsen i et kontrollert tempo før klatringen startet.

Ved Cimabanche-klatrepunktet, 35,8 km ut i løpet, viste Oskar Kardin fra Lager 157 Ski Team styrke og passerte først, fulgt av Max Novak fra Team Aker Dæhlie og Amund Hoel fra Team Engcon.

Etter Cimabanche brøt en sterk gruppe på seks løpere ut fra hovedfeltet. Gruppen bestod av Amund Hoel og Ole Jørgen Bruvoll fra Team Engcon, Amund Riege fra Team Ramudden, Johan Hoel, Kasper Stadaas og Andreas Nygaard fra Team Ragde Charge. De satte et høyt tempo i utforkjøringene mot målområdet i Villabassa/Niederdorf.

Med rundt 11 km igjen til mål arbeidet ledergruppen fortsatt sterkt sammen og hadde et forsprang på rundt 30 sekunder til en sterk gruppe som jaget bak. Fire kilometer senere var bruddet fortsatt solid, og de seks i front forberedte seg på den avgjørende delen av løpet.

Fire kilometer før mål var ledergruppen fortsatt samlet, med Amund Hoel i front som kontrollerte tempoet. De hadde nå økt forspranget til 53 sekunder over forfølgerne. Tre kilometer før mål var Team Ragde Charge aktive i front for å legge til rette for en spurtavslutning.

Med bare noen hundre meter igjen var kampen tett. Kasper Stadaas fra Team Ragde Charge gikk i front, satte inn en kraftig avslutning og vant løpet. Amund Riege fra Team Ramudden kom i mål som nummer to, men ble senere diskvalifisert for en teknikkfeil. Med juryens beslutning ble Johan Hoel fra Team Ragde Charge nummer to, 1,2 sekunder bak, og Andreas Nygaard fra samme lag tok tredjeplassen, 1,4 sekunder bak vinneren.