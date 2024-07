Under regn, surt vær og krevende forhold var det Are Fetveit, som løper for arrangørklubben IL Norodd, som vant halvmaratondistansen i Kristiansund Havmaraton. Vinnertiden hans ble 1.44.59. I kvinneklassen var det Francesca Bajada, også hun IL Norodd, som vant på 2.16.58.

Foruten halvmaraton inngikk også 6 og 12 km i Kristiansund Havmaraton. Totalt 67 fullførte en av distansene som inngikk i arrangementet. Barneløpet kommer i tillegg.

Se resultater nedenfor bildene.



Francesca Bajada, IL Norodd, vant kvinneklassen på halvmaraton. (Foto fra arrangørens facebookside)



Deltakerne gjør seg klare til start i det regnfulle været. Med startnummer 131 ser vi Are Fetveit som vant herreklassen på halvmaraton. (Foto fra arrangørens facebookside)

Komplette resultatlister