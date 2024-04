Klokka 13.20 var det start for gutter, 16 og 17 år.



Axel Wold Møller (140) dro hardt ut fra start og ledet innledningsvis. Her foran vinneren Aron Mathisen Askim (146). (Foto: Samuel Hafsahl)



Axel Wold Møller fra Koll IL tok kjapt teten ut fra start. Han vant UM i terrengløp kort løype som 15 åring i fjor, og ble nummer to i lang løype. Litt etter start var det den gode skiløperen Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu IF som overtok ledelsen og kjørte ganske hardt tempo. En trio hadde fått en luke nå, med Aron Mathisen Askim fra Sem IF som tredjemann.



Ulrik Jåvoll Hagen (136) ble nummer fem i mål. Her foran Axel Wold Møller (140). (Foto: Samuel Hafsahl)



Ut på oppløpet var det Sem-løperen Mathisen Askim som fikk en god luke bakover. Han spurtet sikkert til seier, selv om Philip Storm Gulbrandsen fra Ull/Kisa kom veldig raskt på slutten og ble nummer to. På tredjeplassen kom Martin Tjelle fra Nittedal IF.



Aron Mathisen Askim inn til seier. (Foto: Samuel Hafsahl)



Philip Storm Gulbrandsen inn til andreplass i 17-årsklassen og totalt. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater 16-17 år

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 146 Aron Mathisen Askim Sem IF M17 6:06.0 0:00.0 2 138 Philip Storm Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL M17 6:07.0 0:01.0 3 125 Martin Tjelle Nittedal IL M16 6:08.0 0:02.0 4 140 Axel Wold Møller Koll, IL M16 6:12.0 0:06.0 5 136 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF M16 6:16.0 0:10.0 6 130 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL M16 6:20.0 0:14.0 9 132 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL M17 6:21.0 0:15.0 9 142 Elias Torjussen Sportsklubben Vidar M17 6:21.0 0:15.0 14 137 Amund Nybakke Oppegård IL M17 6:36.0 0:30.0 15 118 Sondre Røed Momrak Fyresdal IL M17 6:37.0 0:31.0 16 145 Herman Eide Troye Ullensaker/Kisa IL M16 6:38.0 0:32.0 17 144 Håkon Prøsch Johnsen Ullensaker/Kisa IL M17 6:40.0 0:34.0 18 131 Sebastian Børset Rindal IL M17 6:41.0 0:35.0 20 123 Tobias Harstad Rinde Skarphedin, Idrettslaget M16 6:43.0 0:37.0 22 124 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL M16 6:44.0 0:38.0 22 119 Markus Jacobsen Ullensaker/Kisa IL M17 6:44.0 0:38.0 24 126 Marius Pedersen Haugesund Idrettslag M17 6:52.0 0:46.0 26 120 Hans Øyvind Sundve Idrettslaget Sandvin M16 6:54.0 0:48.0 26 121 Frederik Stickler Idrottslaget i BUL M17 6:54.0 0:48.0 28 147 Julian Fagerli Rana Friidrettsklubb M16 7:00.0 0:54.0 28 139 Mattis Hansen Nordre Eidsvoll IL M16 7:00.0 0:54.0 28 134 Kristian Melkeråen Haugesund Idrettslag M16 7:00.0 0:54.0 32 265 Jacob Aamodt Hoel Nordre Eidsvoll IL M16 7:01.0 0:55.0 33 135 Isak Løkke Sem IF M16 7:02.0 0:56.0 39 127 Peder Hagen Ren-Eng FIK M16 7:25.0 1:19.0 40 143 Ludvig Bjørge-Svendsen Idrettslaget Sandvin M16 7:29.0 1:23.0 42 149 Gunnar Bjerva Ås IL M17 7:41.0 1:35.0 - 133 Magnus Øyen Rindal IL M17 0:00.0





Martin Tjelle viser muskler etter seier i 16-årsklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



