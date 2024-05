Det er ildsjelen Patricia Flataker som inviterer til Løvstien på Langs. Det var hun som startet Løvstakken Opp, og hun står bak det spesielle Fakkeltoget på Løvstakken. Nå bruker hun oppmerksomheten som har kommet rundt den nyåpnede Løvstien til å arrangere et familiearrangement her på Kristi Himmelfartsdag, altså torsdag 9. mai.

Patricia Flataker har lenge arbeidet for å få folk interessert i turområdene i nærmiljøet, samtidig som hun ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet. Det er derfor slett ikke unaturlig at hun nå lager et arrangement i Løvstien, den nye fjellveien langs Løvstakken som endelig har åpnet. Dette har blitt en stor attraksjon, og spesielt den spektakulære gangbroen på 383 meter som nå binder sammen Løvstien til en sammenhengende turvei langs hele den siden av Løvstakken som vender mot Bergen sentrum.



Patricia Flataker har i mange år jobbet for å få folk til å ta i bruk Løvstakken som turområde. Her er hun avbildet i 2020 i Løvstakksiden. Vi ser deler av Løvstien har kommet på plass nedenfor henne, men dette var før gangbroen var bygget. (Foto: Arne Dag Myking)

Masse familieaktiviteter

Løvstien på langs er i prinsippet et mosjonsløp, med påmelding i EQtiming, startnummer og oppmålt løype. Men som vanlig når Patricia Flataker står bak et arrangement så blir det masse familieaktiviteter: Det blir ansiktsmaling, fotballdart, 4 på rad og ballongknyter. Alle barn får diplom, og det blir en overraskelse ved målgang.

Erik Hanøy stiller som speaker. Start og mål blir på Minde ved Kristian Bings vei.

Dette er løp med lav terskel, det er billig å delta. I tillegg går inntektene til en god sak. Startnummeret koster 50 for barn og 100 for voksne for de som forhåndspåmelder seg.

Og som på de andre arrangementene som Patricia Flataker står bak så går overskuddet til Kreftforeningen.

Start og mål: Nyeste delen av Løvstien. Løypen er ca 1,5 km lang. Starten går kl. 12.00. Man kan gå, jogge eller løpe, men ingen tidtaking!

Det er en parkering ved adresse: Kristian Bings vei 6 som er like ved.



Langs hele Løvstien henger nå denne plakaten som annonserer for Løvstien på langs (klikk for større versjon).

Utdeling av startnummer og buff:

Kiwi Bøhmergaten:

Tirsdag 07.05.24 kl. 17.00-21.00

Onsdag 08.05.24 kl. 17.00-21.00



Kr. 100 for voksne og kr. 50 for barn.

NB! Prisene stiger med kr. 100 på selve dagen, (09.05.24).

Løvstien – en lang historie

Det var tilbake i 2001 at bystyret i Bergen la frem en plan for en sammenhengende turvei langs hele Løvstakkens byside, Løvstien. Den skulle tilsvare den tradisjonsrike Fjellveien, som ligger på den andre siden av byen. Løvstien er etter dette blitt bygget i flere etapper, men det gjensto til slutt et nærmere 400 meter langt stykke langs en bratt fjellside. Bergen Kommune utlyste en anbudskonkurranse for prosjektet, men det var ingen som ville påta seg å bygge det. Etter nye runder og økonomiske overskridelser kom til slutt også den siste delen på plass, i form av en ganske spektakulær gangbro bygget i treverk på betongsøyler.

Etter at Løvstien ble offisielt åpnet den 20. mars i år har den blitt veldig populær som tursti og treningsløype, og trebroen har blitt en liten attraksjon.



Den er en storslått utsikt over Bergen fra den nye gangbroen som binder sammen Løvstien til en sammenhengende turvei langs hele Løvstakken. (Foto: Arne Dag Myking)