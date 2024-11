16 menn og 58 menn stilte til start i tidenes største utgave av Hålandsheia Rundt i Mandal. (Foto: Ivar Gogstad)

Hele Aanensen-familien deltok med stort og smått, og det ble en kamp om bestemannsprisen som Lars Aanensen, Lyn Sånum til slutt vant med ganske god margin på 42.49. Deretter fulgte Vegard Aanensen, Lyn Sånum med 46.04 og ikke uventet kom Lauritz Dyrkolbotn, MHI på en suveren tredjeplass med 48.09.

Andremann Vegard Aanensen. (Foto: Ivar Gogstad)

Lauritz Dyrkolbotn spurter inn til sikker 3. plass. (Foto: Ivar Gogstad)

Av kvinnene var det knyttet stor spenning til hvem som ville ble best, men det ble likevel ikke helt uventet Randi Dyrkolbotn, MHI med 54.03. Deretter kom de neste som perler på en snor, Tonje Aanensen, Lyn Sånum, 55.24 og Liv Torunn Netland, Mandalitten, 55.57.

Randi Dyrkolbotn hadde 1.21 min seiersmargin på fjorårsvinneren. (Foto: Ivar Gogstad)

Tonje Aanensen vant i fjor og ble toer i år. (Foto: Ivar Gogstad)

Liv Torunn Netland inn til 3. best tid va damene. (Foto: Ivar Gogstad)

Forholdene var så godt som ideelle med relativt tørre forhold. De største hindringene var nok to vindfalne trær og en skogsmaskin. Sistnevnte var ikke vond å be om å ta hensyn og slapp alle forbi uten å hindre noen.

Normalt er det god motvind der en løper ned fra Soteland og til Buøya, men med dagens lille trekk, var det knapt noe en merket.

Det ser ut til at en gruppe vil ta over ansvaret med å arrangere løpet, men det er ikke helt fastspikret ennå. Kalle Glomsaker, Egil Lehne og Ivar Gogstad takker for seg etter 45 år og ønsker de nye lykke til!

Resultater Hålandsheia Rundt 2024 (sortert alfabetisk):

DAMER

Navn Startnr. Klubb Tid

Randi Dyrkolbotn 246 MHI 54.03 Randi Dyrkolbotn 246 MHI 54.03

Anne Kristine Daasvatn 272 MHI 82.57

Birte Eikaas 216 Folkehelsa 84.17

Kari H. Ellingsen 265 MHI 68.49

Trine Høyland 259 72.53

Mari M. Kristensen 267 Søgne IL 66.31

Liv Torunn Netland 255 Mandalitten 55.57

Magda Lena Nilsen 243 67.59

Pascale Robinson 271 93.20

Grete Rugland 270 MHI 60.35

Julie Sigvartsen 237 71.45

Maiken Skjørten 247 84.08

Inger Saanum 258 GE Healthc. 57.14

Marita Titlestad 264 Kr.sand syke 71.04

Ann Kristin Tollefsen 254 Åseral IL 79.20

Tonje Aanensen 263 Lyn Sånum 55.24

HERRER

Navn Startnr. Klubb Tid

Stein Andersen 558 GE Healtc. 64.15

Thomas Askildsen 517 EY 56.47

Kjetil L. Bakke 559 71.28

Arnfinn Bentsen 571 Umoe 78.42

Vetle Bentsen 539 63.39

Rolf Brandsvold 566 51.47

Sigmund Brekka 522 72.05

Henrik Dalan 554 Man.Øl&Sp. 54.38

Emil Dyrkolbotn 519 70.45

Lauritz Dyrkolbotn 518 MHI 48.09

Kjetil Daasvatn 557 59.09

Carl Ellingsen 562 69.46

Yngve Finne 550 Mandalitten 56.20

Henrik Frandsen 514 65.38

Søren Fredriksen 542 49.16

Gunnar Haugstad 537 77.44

Markus Heitmann 543 57.15

Bjørn O. Hoff-Gyldenpalm 551 69.28

Steffen Å. Høyland 552 59.22

Steinar Håland 505 Vrak 3 deltatt

Thor Olav Isaksen 546 59.04

Knut Erik Johannessen 540 52.09

Nicolai Kalvik 545 56.54

Kristian Kleppan 534 MHI 59.15

Finn Kollstad 570 49.43

Kjetil Kristoffersen 504 Applica 66.31

Arild Krogstad 516 GE Healtc. 73.29

Herman Lunde 509 66.15

Sivert Lunde 508 94.55

Jonas Nilsen 513 66.24

Stian Olsson 544 71.51

Nils H. Pedersen 565 86.03

Jakob Priesner 564 68.29

Marius Salthaug 529 69.17

Torkel Salthaug 530 69.17

Bjørnar Salvesen 561 Lyn Sånum 51.08

Bjørn Sandvik 549 Mannevær 64.27

Arild Sletten 568 Holum IL 53.41

Helge Sletten 548 MHI 70.04

Rune Stangeland 526 Agder Bolig 61.41

Markus Steen 538 54.42

Arne Stensland 521 Åseral 77.09

Dag Tore Svendsen 555 Mandal Kjøl 78.42

Edvin Syvertsen 531 Umoe 53.38

Åge Sæveland 502 MHI deltatt

Arthur Tollefsen 520 Åseral 83.43

Ronny Torsøe 511 Umoe BIL 77.44

Endre Walvick 556 51.48

Ronny Warmbrodt 535 Giv Akt/VP 52.05

Øyvind Wathne 547 52.22

Andre Winther 536 Luftforsvar 53.23

Morten Zachariassen 560 71.28

Arne Aanensen 500 MHI deltatt

Kristoffer Aanensen 563 56.35

Lars Aanensen 569 Lyn Sånum 42.49

Ronny Aanensen 553 73.06

Tommy Aanensen 567 60.47