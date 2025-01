Asics Gel-Trabuco 13 har fått flere oppgraderinger sammenlignet med forgjengeren. Den viktigste er at mellomsålematerialet nå er oppgradert til FF Blast Plus Eco. Dette skal, ifølge Asics, gi bedre demping sammenlignet med tidligere utgaver. I yttersålen brukes Asicsgrip-teknologi som skal sikre godt grep i ulike terreng. Mellom mellomsålen og yttersålen er det lagt inn en fleksibel steinplate som skal beskytte føttene mot skarpe steiner og samtidig bidrar til økt vridningsstabilitet.

Miljøvennlig

Den miljøvennlige FF Blast Plus Eco-mellomsålen skal ifølge produsenten gi avansert demping samtidig som den reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr en mer bærekraftig løsning uten å gå på kompromiss med komfort og ytelse. Steinbeskyttelsesplaten kombinert med en yttersåle med Asicsgrip skal sikre godt grep, fleksibilitet og beskyttelse under foten.

En forbedret overdel skal kombinere allsidig beskyttelse med holdbarhet. Skoen har et teknisk mesh med ripstop-detaljer på hælen og et snøresystem som skal gi en sikker og tilpasset passform. Kombinert med en tunge som beskytter mot sand, skal dette designet gi bedre låsing og god beskyttelse mot småstein og grus.

Sålehøyden er redusert med 0,5 mm og gjør skoen til den letteste versjonen av Gel-Trabuco hittil. Herremodellen veier 285 gram og damemodellen 250 gram. Tilsvarende tall for fjorårsmodellen var 315 og 290 gram.

Yttersålen har Asicsgrip med 4 mm knotter som skal sikre godt grep i terrenget.

Max-versjon

Årets vår/sommer-kolleksjon for terrengløping inkluderer også terrengskoen Trabuco Max 4 som er spesialutviklet for løpere som prioriterer komfort og holdbarhet på lange og mer løpevennlige stier. Trabuco Max 4 skal ha maksimal demping og absorbere støt enda bedre, noe som skal redusere belastningen under lange løpeturer.

Asics lanserer samtidig en oppdatert utgave av Fujitrail-kleskolleksjonen, som består av blant annet vanntette jakker, lette topper og elastiske tights.

Asics Gel Trabuco 13 har en veiledende pris på 1800 kroner, mens prisen for Trabuco Max 4 er 2000 kroner.

Produktene er nå tilgjengelig i butikk og på nett.

Les mer om Asics Gel-Trabuco 13 på asics.com.