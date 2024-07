Astrid Cecilie Berntsen, som er kvalifisert til både 800 m, 1500 m og 2000 m hinder til U18 EM, valgte å satse på hinder. Dette viste seg å være et smart valg. I forsøket fulgte hun strategien med å holde seg langt fremme i feltet og lå som nummer to i nærmere 1800 meter før hun gikk opp og spurtvant hele heatet. Hun sikret seieren med tiden 6.47,96, og løp to jevne tusenmetere, hvor hun passerte 1000 meter på 3.24,46. Finalen går av stabelen lørdag kl. 17:28.

Fredag skal hun også løpe forsøk på 800 meter, hvor hun er ranket som nummer to. Går hun videre derfra, vil hun løpe semifinalen omtrent ni minutter etter at hun kommer i mål på 2000 meter hinder på lørdag.