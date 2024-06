Line Viola Hvammen tok i bruk Kondistrener-fløyta si og fikk blåst feltet av gårde. (Foto: Rolf Bakken)

Kondistreningene ble oppfordret til å lage lokale arrangementer på verdens løpedag 5. juni, og i Elverum inviterte de tre Kondis-trenerne Line Viola Hvammen, Christoffer Hvammen og Rolf Bakken til både 800 meter barneløp og 5 km som en del av det nasjonale Kondisløpet.

Som alltid var det “full fræs” i barneløpet som gikk tur-retur på gang- og sykkelstien langs Glomma. (Foto: Rolf Bakken)

Målet var å samle unge og voksne til et sosialt løpsarrangement med grilling, saft og kaffe og samtidig informere og støtte opp om forskning på nervesykdommen ALS. Deltakerne kunne velge å gi et beløp til ALS Norge via påmeldingen til det nasjonale Kondisløpet eller ved å vippse til 10282. Mona Hytjanstorp Bahus i ALS Norge hadde tatt turen fra Nannestad og stilte med flott stand på den lille arenaen vår på Restvoldjordet, vårt faste treningssted vinterstid.

ALS Norge ved Mona Hytjanstorp Bahu og Kondis' Rolf Bakken hadde rigget seg til med felles stand under samme tak i det litt utrygge været. (Foto: Line Viola Hvammen)

Kondistreninga beachflagg vaiet godt i vinden da det ble rigget til løpet, men i løpet av de tre timene arrangementet stod på løyet vinden og sola stakk fram og etter en ustabil dag værmessig. Dermed ble det en fin kveld selv om trioen hadde tatt høyde for enda flere enn de 40 som lot seg lokke av å løpe lokalt for en god sak.

Etter fullført løp vanket det premier til absolutt alle deltakere gitt av velvillige støttespillere fra det lokale næringslivet i elvebyen. Det ble også delt ut Kondis-blad og terminliste, og det var mulig å tegne et spesielt gunstig Kondis-medlemskap denne kvelden.

Av de 28 som løp 5 km på Global Running-dagen var det to av Kondistreningas yngste deltakere som var raskest. Henrik Stensby var med 19:32 klart best i den flate tur-retur-løypa, og Heidi Økseter klokket inn på 20:23 som den første av de mange damene som deltok.

Henrik Stensby mot mål som vinner av løpet. (Foto: Rolf Bakken)

Heidi Økseter tok seg ordentlig ut bare tre dager etter en tøff halvmaraton på Beitostølen og satte pers på 5 km.

Flere bilder på Kondistreninga Elverum facebookside

Resultater Kondisløpet - Gobal Running Day

