(Foto og intervjuer: Sverre Larsen)

Deltakerne i Terrengkarusellen i Kristiansand kan velge om de vil løpe onsdag eller torsdag. Denne gangen hadde de aller fleste fått med seg værmeldingen, og valgte onsdagen. For da var det en helt strålende dag, med perfekte forhold i de flotte løypene som dette løpet byr på, med den store runden rundt Stitjønn og Øvre Jegersberg­vann. Det stilte hele 330 løpere, som er et flott resultat på denne innledende dagen.

Så kom torsdagen, som skulle være hoveddagen i arrange­mentet. Dette ga en sammenhengende regnbyge fra morgen til kveld. Det ble en dag da bekker ble til fosser, og vannet strømmet nedover Grønn slette, og laget basseng midt i målteltet.

Inspeksjon av løypene viste stadig økende vann­stand på lavtliggende stier, og mer og mer glatte forhold. Arrangørene så ikke annen løsning enn å legge torsdagens trasé om til lysløype og grusveier. Dermed fikk de 2 arrangementsdagene ulike løyper, som ikke er noen trivelig situasjon når mange kniver om beste­tider. Dette medførte at resultatlisten denne gangen er delt i 3 bolker: Løpere på tid onsdag, løpere på tid torsdag, og deltakere med fullført, enten onsdag eller torsdag.

Fra starten av lang løype og Milslukeren klokken 17.15.

Jan Helge Lislevand - vinner av kort løype



Jan Helge Lislevand.

– Dette var et veldig bra løp. Det passer best for meg å løpe mye på grus, og det gjorde vi mye av i dag. Det var veldig bra forhold ute i det fri, og regnskyllet betydde ikke så mye. Jeg konkurrerte med to unge gutter om å vinne, og så satte jeg i et rykk underveis, og jeg var livredd for å bli tatt igjen på slutten, sier Jan Helge energisk.

Ingri Arntzen



Ingri Arntzen, 4 år.

Ingri har trent både ute og inne i sommer, og hun har begynt på karate, og det er jo bra!

– Jeg liker å kappløpe med andre barn, og så er det gøy å være ute og bevege seg, sier Ingri mens hun smiler.

Odd Anders Arntzen (48) Deltaker



Odd Anders Arntzen.

– Jeg har savnet karusellen i sommer, og det var godt å komme i gang igjen. Det gjør godt å komme seg rundt i løypene. Og så er karusellen hygge og samvær og et godt fellesskap, sier Odd Anders mens han smiler.

Per Helge Fjørtoft (43) Deltaker



Odd Anders Arntzen.

– Karusellen er det fantastisk godt tiltak for bygging og forbedring av folkehelsa. I dag kan jeg ikke være med og løpe på grunn av skade. Så kona og våre barn er med. Og barna er med hver gang det er barneløp. De er på 3 år og på 6 år gamle.

– Det er god stemning her i dag, og dette er et løp som mange vil sette pris på, sier Per Helge.

– Det blir nok gøy i dag også, men det er kanskje litt mindre folk enn vanlig på grunn av regnværet. Været virker nok noe inn på deltakelsen. Men det er mange kjente fjes, og vi er med uansett, fortsetter Per Helge videre.

Per Helge trives godt i Jegersberg, og det er kjempegøy å være med her. Terrenget kjenner han godt fra før siden han har vært her mange ganger. Det er litt vått og glatt i dag. Men det er viktig å gjøre en best mulig figur ut av løpet, selv med regnvær! Men det er bra at løpet foregår i mye i lysløypa, og der er det lettvint og topp å løpe.

Karina Alstad (28) Arrangør fra BDO



Karina Alstad.

– Karusellen er en flott mulighet for samhold. Flere kommer her etter jobben. Det er godt at flere kan komme seg ut samlet, og vi sitter jo ellers mye stille, flere av oss, sier Karina engasjert.

– De sosiale relasjonene er topp her. Det er dugnadsånd, og mange frivillige dukker opp og er med. Det er gøy å delta. Folk stiller opp i alt slags vær! Og det er viktig med godt og støttende prat til hverandre, og dette er et lavterskeltilbud, sier Karina.

– Alle kan være med, uansett form og uansett om man har eller ikke har noen ambisjoner om ei god slutt-tid. Mange møter opp, og det er positivt! Og så setter mange pris på saft og banan når de har kommet i mål! Og Karina er entusiastisk og har tro på karusellen når hun sier det hun sier, og hun smiler fornøyd.



Det ble våt mark etter alt det regnet som har kommet i det siste, og det gjorde sitt til at ei stokkand trivdes godt ute i det våte gresset. Så når endene kommer der menneskene er, ja da har vi påvirket endene også til å foreta de samme valgene som vi mennesker stadig gjør!



Familien Hafnor var ute på tur der karusellen tok til, og det var far Preben Hafnor (34) sammen med barnene Ezra Hafnor (9 måneder) som Preben holder, og Edel Sofia Hafnor på 2,5 år i vogna.