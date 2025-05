Løypene hadde mange poster og retningsforandringer. Samlingsplass var på Strandbygda skistadion som er et kjent utgangspunkt for mange aktiviteter. Det ble en litt våt kveld i lett regn for 127 løpere i ganske lettløpt terreng i Elverum.

Kart og terreng

Kartet Loka er et utsnitt av Stavåsen i målestokk 1:7500 med ekvidistanse 5 meter. Det er stort sett lettløpt småkupert terreng med innslag av furumo med en del stier. Noe tynningshogst hvor kvister og grener lå igjen. Det har vært svært tørt i terrenget, men nå hadde det regnet mye. Løypelegger hadde sjekket vannstanden i lokene dagen før løpet, og mye av vannet var tilbake og medførte noen endringer i løypene. Terrenget er mye brukt av mange og det var mindre tråkk som ikke var på merket på kartet. I tillegg var det spor etter skogsdrift som heller ikke var med på kartet.

Klasser og løyper:

D 1,5 km: 1,5 km 8 poster

H 1,5 km: 1,7 km 8 poster

D 2,5 km: 2,6 km 9 poster

H 2,5 km: 2,7 km 10 poster

D 3,5 km: 3,5 km 15 poster

H 3,5 km: 3,4 km 14 poster

D/H 4,5 km: 4,4 km 17 poster

De to raskeste i D 4,5 km, Mona Lome (til venstre) og Stine Olsen Kirkevik.

Resultater, strekktider og div. info på Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

Neste tirsdag er det løp på kartet Lageråa nord for Ilseng. Påmelding via Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget hjemmeside innen lørdag 31. mai.

Årets sesong er det satt opp 20 løp, 10 løp på våren og 10 løp på høsten. Terminlista for 2025