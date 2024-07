Tirsdag arrangerte Løten OL høstsesongens første bedriftsorienteringsløp med samlingsplass ved vanntårnet ovenfor hyttefeltet i Svaenlia rett nord for Budor skitrekk. Her kunne løperne nyte panoramautsikten i sommervarmen der løypene gikk over Svaen og i diffuse bløte myrer og skråli.

