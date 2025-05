Bedriftorienteringsløpene arrangeres som tidligere år fast på tirsdager med unntak av løpet onsdag 11. juni. Her trenger du ikke være medlem av noen bedrift eller lag. Startkontingenten er den samme for alle. Påmeldingsfrist er som regel innen lørdag før løpet som arrangeres på tirsdager. Ordinær påmelding koster 120 kr, og 170 kr for etteranmelding så lenge det er ledige kart. Årets sesong er det satt opp 20 løp, 10 løp på våren og 10 løp på høsten.

Fin samlingsplass med O-sport-salg'

Kø for å betale og velge ledig starttid.

I det andre løpet var det fint vær og grei løpstemeratur. Det ble en trivelig kveld for 150 løpere, og mange ble positivt overasket over hvor fint det var. Fin bunn uten steingrunn og lite undervegetasjon. Parkering var ved Kirkekretsen skole i Byflaten. Derfra var det 800 meter til samlingsplass nord i Byhagan. Kart: Byhagan 1:7500 ekv. 5m Revideret 2024.

Terrenget var rikt på stier og hadde lite stein i skogbunnen. Undervegetasjonen var forholdsvis beskjeden så tidlig på sommeren. Den lengste løypa på 4,5 km. krysset en stor bekk. All løping på dyrket mark var forbudt! Dette var tydelig tegnet på kartet med karttegnet «dyrket mark».

Fin bunn som her ved den siste posten.

I alt stilte 150 løpere til start, og det er plass til flere som ønsker en tur i skogen med kart og kompass. Neste tirsdag er det løp i Mosjømarka i Løten.

Klasser og løyper:

D 1,5 km: 1,5 km 6 poster

H 1,5 km: 1,5 km 8 poster

D 2,5 km: 2,4 km 12 poster

H 2,5 km: 2,4 km 11 poster

D 3,5 km: 3,1 km 14 poster

H 3,5 km: 3,2 km 16 poster

D/H 4,5 km: 4,2 km 18 poster

Løypevinnere:

Løype Navn Klubb Tid Km-tid

D 1,5 km Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 23:40 15:46

D 2,4 km Anne-Guri Jevne Sykehuset Innlandet 31:46 13:14

D 3,1 km Kjersti Rønning Innlandet 31:35 10:11

D 4,2 km Anne Marit Bordal Ringsaker OK 41:17 09:49



H 1,5 km Hans Asbjørn Tingvold Raufoss I.L. Orientering 21:25 14:16

H 2,4 km Ove Tåsåsen Mjøs Retail 30:05 12:32

H 3,2 km Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 30:04 09:23

H 4,2 km Bjørn Solbergseter Hamar Post BIL 37:27 08:55

Stolpejaktgeneralen Arnfinn Pedersen fra Gjøvik tok turen til Byhagan.

De første ut fra start.

Start med et minutts mellomrom pr. løype.

Kristin Haga målstempler.

Tom Røise målstempler.