- Det har fungert veldig bra, både på trening og i konkurranser helt siden VM egentlig. Og i dag var det veldig fint å få løpe her i Trøndelag, sa Andrine Benjaminsen med et smil etter dagens NM-langdistanse. Og Benjaminsen har hatt god grunn til å smile denne seinsommeren. EM med 3 medaljer og i dag NM-langdistanse med klar seier i seinsommervarmen i Verdal: - Jeg er veldig fornøyd med løpet i dag. Det er bare på et par steder jeg var litt usikker.

Går du for nytt gull når det er mellomdistanse på lørdag?

- Jeg skal i hvert fall prøve, svarer Benjaminsen.

I dag ga hennes forsøk gull, med over 4 minutter ned til Gøril Rønning Sund. Frol-løperen ble løpt inn av Benjaminsen på slutten av dagens løp hvor hun tok sin første NM-medalje siden 2014 da hun vant gull på både lang- og mellomdistanse i Asker. Bronsevinner fra den svenske mesterskapet på søndag, Marie Olaussen, tok bronse også i dag. I Sverige løper Olaussen for sin svenske klubb Stora Tuna, mens hun i Norge representerer barndomsklubben Fredrikstad SK.

I herreklassen var Kasper Fosser enda mer suveren enn sin landslagskollega Benjaminsen:

- Jeg synes kroppen fungerte veldig bra i dag, og det var heller ikke mye å utsette på det tekniske, sa han like etter målgang.

- Jeg har bare noen små tidstap.



Små tidstap for Fosser gir gjerne store differanser ned til konkurrentene. I dag var det nesten 5 minutter ned til den overraskende sølvvinneren Yngve Skogstad. Fjorårsvinner Magne Dæhli tok bronse i dag.Men det var altså langdistansekongen Fosser – med gull fra både VM og EM på denne distansen, som endelig fikk også NM-gull på langdistanse:

- Det er veldig gøy å kunne være med på NM i god form og i så fint terreng, sa han – og dermed serverte han også solide komplement til arrangøren.

Lørdag «går» Fosser for nytt NM-gull, da på mellomdistanse:

- Seier er målet. Jeg gleder meg veldig til det.

Etter en tøff langdistanse i dag er det kvalifisering på mellomdistanse i morgen (for senior), mellomdistanse finale på lørdag og NM-stafetter på søndag.

Alt fra samme arena i Verdal.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D21, 10 560 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.21.10,

2) Gøril Rønning Sund, Frol IL, 1.25.25,

3) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.27.55,

4) Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK, 1.28.50,

5) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.30.47,

6) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.30.55,

7) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.32.46,

8) Oda Scheele, NTNUI, 1.34.18,

9) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.34.23,

10) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 1.34.39.

H21, 13 940 m:

1) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 1.27.57,

2) Yngve Skogstad, Mo OK, 1.32.51,

3) Magne Dæhli, Halden SK, 1.34.04,

4) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.36.03,

5) Lukas Liland, Nydalens SK, 1.36.47,

6) Isak Jonsson, NTNUI, 1.37.12,

7) Rasmus Rørholt Theisen, Nydalens SK, 1.37.44,

8) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 1.38.02,

9) Sander Arntzen, NTNUI, 1.38.05,

10) Anders Haga, Nydalens SK, 1.41.16.