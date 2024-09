- Jeg er veldig fornøyd med min løping alle dager her oppe under NM. Det har vært orientering nesten uten feil, samtidig som kroppen har fungert veldig bra, sa Andrine Benjaminsen etter sitt andre NM-gull under NM-uka i Verdal.



Torsdag var hun klart best da det handlet om langdistanse på 1:15 000 kart, og i dag var hun også suveren på toppen av pallen med nesten minuttet ned til sølvvinner – Marie Olaussen – når det handlet om krevende mellomdistanse i til dels tett vegetasjon:

- Jeg har bare en liten usikkerhet i dag, og såpass god orientering er bra å ta med seg før den avsluttende verdenscupen i Finland i slutten av september.

Victoria Hæstad Bjørnstad tok bronse i dameklassen – drøye to minutter bak Benjaminsen på toppen av pallen

Andrine Benjaminsen, Foto: Norsk orientering



Under den verdenscuprunden må en også regne med Eirik Langedal Breivik – spesielt på mellomdistanse. Europamesteren på distansen var best også i dag:

- Det var et veldig bra løp i dag, hvor jeg har løpt nesten helt uten feil i en veldig artig løype. Det var både krevende orientering og muligheter til å løpe fort, sa dagens vinner etter løpet.



Under EM-mellomdistanse var Kasper Fosser andremann, og torsdagens vinner på langdistansen ble nok en gang henvist til sølvplass av Langedal Breivik.

I dag med 20 sekunder mellom dem. Håvard Sandstad Eidsmo – på tredjeplass – var 30-tallet sekunder bak dagens mann.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

H21 A Finale, 5 940 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 33.21,

2) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 33.41,

3) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 34.00,

4) Isak Jonsson, NTNUI, 35.08,

5) Sander Arntzen, NTNUI, 35.22,

6) Jørgen Baklid, Oppsal Orientering, 35.40

D21 A Finale, 4 650 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 31.45,

2) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 32.37,

3) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 34.05,

4) Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK, 34.33,

5) Ingrid Lundanes, Emblem Il, 34.51,

6) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 34.53.





