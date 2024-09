Bergen 5000 Challenge er et nytt løp som ble arrangert for første gang på Fana Stadion søndag 22. september. Her inviterte arrangøren Gneist til 5000 meter baneløp med fartsholdere for flere ulike sluttider, og det var åpent både for mosjonister og eliteløpere.

Modellen kjenner vi fra løp som Stadionmila, Bislettmila og Kvalheimmila, og tanken er å gi mosjonister mulighet til å gjøre gode løp på 5 km under optimale forhold. Gateløpere har kanskje vært litt skeptiske til å løpe på bane, men samtidig ønsker de seg flate løyper som det kan holdes god fart i. Da er det kanskje ikke så rart at ideen om mosjonsløp på en friidrettsbane melder seg.

Bergen 5000 Challenge hadde noe for alle, her var det både barneløp og fartsholdere på 5000 meter på sluttider fra 15 blank til 30 blank. Her var det et utvalg av Gneists egne løpere som hadde fått jobben som fartsholdere.

I alt var det litt over 100 løpere i alle aldre som hadde funnet veien til Fana Stadion, som for anledningen hadde fine løpsforhold: vindstille, oppholdsvær og behagelig temperatur.

Torstein Erichsen i sportslig utvalg i Gneist forteller at de ønsker å få løpet til å bli en årlig løpsfest som skal friste alle typer løpere å delta på. Fana Stadion er jo ellers brukt som start- og målområde for sommer- og vinterkarusellen, men september/oktober er midt imellom disse to sesongene:

– Før var det Fanamilen som skapte løpsfest for de mange mosjonistene på denne tiden av året, men etter at det løpet ble nedlagt har det ikke vært noe tilsvarende tilbud. Kanskje kan Bergen 5000 Challenge bli et godt tilbud for løpsinteresserte i Bergen i september, sier Torstein Erichsen.

Resultater:

Det kan være differanser her, men OpenTrack-tidene er de korrekte og offisielle.



Torstein Erichsen i Gneist håper at Bergen 5000 Challenge kan bli et godt tilbud til alle løpsinteresserte på tidlig høst i Bergen.

Bergen 5000 Challenge startet med barneløp, der det ble løpt 1000 meter. Deretter var det 5000 meter som gjaldt, i nesten alle hastigheter. Det var egne elitefelt med de beste, og her var farten til haren satt til 15:00 for mennene og 19:30 for kvinnene.

Eliteklassen

I elitefeltet var det Sondre Haukanes som hadde fått jobben med å sette en fart som skulle lande løperne i mål på 15 minutter. Det så ut til å fungere etter oppskriften, for vinneren ble Gneists egen Aleksander Hauge Øyen som løp inn til tiden 14:57. Han ble etterfulgt av Jonas Skjerven fra Mjøsdalen I.L. Karl Jonas Tronstad fra Varegg Fleridrett tok den siste pallplassen.

I kvinneklassen var det tre Gular-jenter som løp inn til premiepallen: Ingrid Syltern Nerland, Karoline Fantoft og Guro Alvestad Hoff.



Sondre Haukanes hadde fått harejobben i det raskeste heatet. Det er han godt kvalifisert til, Sondre er årets ungdomsmester på 800 meter i sin aldersklasse, G16.



Det var Aleksander Hauge Øyen som løp den aller raskeste 5000 meter denne kvelden. Her passerer han sin tre år yngre bror med en runde, Magnus Hauge Øyen.

Resultater for 5000 meter elite herrer heat 5 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9 Aleksander Hauge Øyen Idrettslaget Gneist M15-19 14:57 2 8 Jonas Skjerven Mjøsdalen I.l M15-19 15:07 3 1 Karl Jonas Tronstad Varegg Fleridrett M20-34 15:08 4 11 Børge Larsson Varegg Fleridrett M20-34 15:19 5 10 Martin Mjelde Idrettslaget Gneist M15-19 15:26 6 6 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen Idrettslag M15-19 15:41 6 15 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M20-34 15:41 8 5 Daniel Wasbø Idrettslaget Gneist M15-19 16:22 9 2 Idar Odland Varegg Fleridrett M15-19 16:23 10 3 Magnus Hauge Øyen Idrettslaget Gneist M15-19 16:28 11 14 Håvard Nøttestad Idrettslaget Gneist M15-19 16:50 12 13 Anders Austad BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:08



Jonas Skjerven fra Mjøsdalen I.L blir nummer to.



Endre Hartvedt Haugen løper inn på 15:39.30. Dette er både ny pers og klubbrekord i Fyllingen IL.



Her er det Guro Alvestad Hoff som ligger foran Karoline Fantoft, i mål var det omvendt.

Resultater for 5000 meter pulje 1B - Heat 4 kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 25 Ingrid Syltern Nerland Gular, IL K20-34 17:17 2 58 Karoline Fantoft Idrottslaget Gular K20-34 18:12 3 43 Guro Alvestad Hoff Idrottslaget Gular K20-34 18:32 4 59 Nellie Cecilia Taule Fil Aks-77 K15-19 18:58 5 44 May-Bente Blom Øygarden IL K40-44 19:39



De raskeste mosjonistene

I det raskeste heatet for mosjonsløperne hadde Tord Andresen fra Gneist fått harejobben, med oppdrag om å holde en fart til sluttid på 17:30. Her viste det seg at veteranløper og rekordjeger Robert Hisdal ikke hadde tid til å vente på haren. Han satte farten selv og gjennomførte på 16:06. Også Abel Deresu Dufera og Petter Thuen Nilsen kom seg inn på en tid på 16-tallet.

16 år gamle Nellie Cecilia Taule ble beste kvinne i mosjonsklassen. May-Bente Blom og Ann-Helen Dalen fulgte deretter.



Tord Andresen fra Gneist hadde fått jobben med å være hare til en fart på 17:30.



Robert Hisdal ikke hadde tid til å vente på haren.

Resultater for 5000 meter pulje 1B - Heat 4 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 42 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M45-49 16:06 2 37 Abel Deresu Dufera Bergen M35-39 16:45 3 23 Petter Thuen Nilsen Team Nilsen M20-34 16:57 4 74 Christian Raknes Rådal M40-44 17:03 5 55 Tord Andresen Søreidgrend M15-19 17:18 6 35 Georg Halland Lyngbø M20-34 17:44 7 27 Sigurd Aakre Fil Aks-77 M15-19 17:52 8 57 Julian Erik Fjæreide Nævdal Laksevåg TIL M15-19 17:54 9 51 Andreas Hauge Nesttun M20-34 18:04 10 45 Fredrik Fotland Nilssen Lyngbø SK M35-39 18:16 11 106 Jan Martin Skoge-Antonsen Fjell M40-44 18:24 12 67 Tom Hanøy GAC M40-44 18:33 13 32 Heine Solberg Osterøy IL / Team Batti M45-49 18:34 14 89 Alexander Skjold Scheie Scheie Storkjøkken M35-39 18:37 15 33 Viljar Anderson Bjarg IL M11-14 18:39



Nellie Cecilia Taule med premien for beste kvinne i mosjonsklassen.

Resultater for 5000 meter pulje 1A - Heat 3 kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 73 Ann-Helen Dalen Team BBD - Turøy&Algrøy K35-39 20:26 2 60 Tonje Nordal-Pedersen Midgard Hinderløpsklubb K40-44 22:13 3 47 Christine Bergvatn Bergen K40-44 22:19 4 66 Gjertrud Kjølen Nygrun K40-44 22:21 5 101 Janne Skare Fyllingsdalen K40-44 22:52 6 105 Cecilie Nes Fyllingsdalen K40-44 22:58 7 52 Teresa Melvær Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K50-54 23:20



Ann-Helen Dalen.



Her er det Bjarte Eikanger (t.h.) som skal lose heatet inn på en tid rundt 20 minutter. Bjarte er trener for Gneist sine mellom- og langdistanseutøvere, og kan løpe fort selv også. Tor-Aanen Kallekleiv bistår Bjarte.

Resultater for 5000 meter pulje 1A - Heat 3 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 40 Emil Sebastian Konsmo DNB M20-34 19:28 2 103 Christian Torkelsen Bergen M35-39 19:33 3 63 Tor Svanøe TnT Trening M40-44 19:35 4 56 Magnus Aarvold Bjarg IL M11-14 19:39 5 50 Adrian Risøy Glomnes Søreidgrend M11-14 19:40 5 70 Henrik Løvendahl Svendsen Simba Løpegruppe M45-49 19:40 7 41 Lennart Frislid Hordvik M35-39 19:43 8 29 Ulrik Kallekleiv Gneist, IL M11-14 19:49 9 108 Christian Lilleheim K&F Kondis M35-39 19:54 10 61 Rolf Hodne BFG Bergen Løpeklubb M40-44 19:56 11 68 Paul Eichele Gneist, IL M11-14 20:00 12 46 Chris Henrik Eriksen DNB M45-49 20:04 13 140 Elias Svendsen Toft Gneist, IL M11-14 20:13 14 71 Eldar Andreassen Løp Sammen Askøy M45-49 20:44 15 72 Christer Hantveit LSA M50-54 21:04 16 39 Joachim Allers Søreidgrend M45-49 22:13 17 34 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 22:16 18 28 Tobias Allers-Hansen, Gneist, IL M20-34 22:21 19 26 Bård Kaland Lindås M45-49 22:42 20 30 Wyatt Soutzo BFG Bergen Løpeklubb M45-49 22:58 21 62 Thomas Vabø Bergen CK M45-49 23:34



Ulrik Kallekleiv får litt drahjelp av pappa Tor-Aanen Kallekleiv til å komme seg under 20 minutter.



Tobias Allers-Hansen var 22:30-haren. Johannes Lunde bak ham klarer den farten fint, 22:16 blir tiden. Johannes er en ivrig gateløper som holder et høyt nivå i aldersklasse M75-79. Etter løpet kunne han betro Kondis at han syntes at baneløp var litt kjedelig i forhold til gateløp.



Frode Haukanes og Remy Mjelde er de som tok initiativet til å arrangere Bergen 5000 Challenge. Her sammen med Maike Verhofstad.



Tonje Nordal-Pedersen syntes det var en fin opplevelse å gjennomføre en 5000 meter i kontrollert fart med en hare. – Jeg har ellers en tendens til å starte altfor fort, sier hun.



Arvid Bjørsvik i klasse M80-84 inn på 29:41, men han løp faktisk raskere i et gateløp tidligere i år.

