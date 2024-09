Bergen 5000 Challenge er et nytt løp som vil bli arrangert 22. september på Fana Stadion. Det vil bli både elite- og mosjonsklasser, og det blir satt opp harer på flere ulike løpstider.

Her kan vanlige mosjonister få utfordre seg selv mot familie, venner og kolleger til et raskt 5 km-løp uten motbakker. Tidene blir godkjent som gateløp.

Det er Gneist Friidrett som nå arrangerer et baneløp for alle, og de inviterer publikum til å stå og heie på indre bane. Modellen for løpet er tilsvarende løp som man har fått i andre norske byer: Stadionmila i Kristiansand, Bislettmila og Kvalheimmila i Oslo, Night of PB’s i London.

Nå får altså Bergen også et slikt arrangement. Arrangørene håper på masse engasjement og entusiasme fra både deltakere og publikum.