Her kan vanlige mosjonister få utfordre seg selv mot familie, venner og kolleger til et raskt 5 km-løp uten motbakker. Tidene blir godkjent som gateløp.

Det er Gneist Friidrett som nå arrangerer et baneløp for alle, og de inviterer publikum til å stå og heie på indre bane. Modellen for løpet er tilsvarende løp som man har fått i andre norske byer: Stadionmila i Kristiansand, Bislettmila og Kvalheimmila i Oslo, Night of PB’s i London.